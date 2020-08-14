TESK Başkanı Palandöken: “Servisçi ve kantinci esnafımıza acil destek şart”

Altı aydır çalışamayan servisçi ve kantinci esnafı için de çalışanlarda olduğu gibi kısa çalışma ödeneği desteği verilmelidir” dedi.

Aylardır iş yapamayan servisçi, kantinci ve kahveci esnafının evine ekmek götüremediği gibi özellikle bankalara verilen teminat mektubu faizini dahi karşılayacak gücünün olmadığını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Korona virüs salgının ardından okulların kapanması ile faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan servisçi ve kantinci esnafımız zor günler geçiriyor. Mart ayından bu yana hiçbir geliri olmayan esnafımız evine ekmek götüremiyor. Kantinci esnafımız da birikmiş iş yeri ve ev kirasını, elektrik, su, ısınma, vergi ve işçi ücreti, Bağ-kur, SGK ve diğer borçlarını ödeyemez duruma geldi. Zor günlerden geçen kantinci ve servisçi esnafımızın sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve tüm hükümet yetkililerinden destek bekliyoruz” diye konuştu.

“Servisçi esnafımızın cebine kuruş girmiyor”

Covit-19 virüsü nedeniyle kapanan birçok işyerinin tamamen bazı meslek gruplarının ise kısmen açıldığını, ancak servisçi esnafımızın Mart ayından bu yana hiç siftah yapamadığı gibi ödemek zorunda olduğu birçok zorunlu ödemelerinin bulunduğunu ifade eden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Servisçi esnafımız araç sigortasını, vergisini, vize, Bağ-kur ve SSK ödemelerini yapmak zorunda. Aynı zamanda 31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle yüz yüze eğitimin başlayacağı bildirildiğinden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan taşımalı eğitim ihalelerine giren esnafımız bir de teminat mektubu vermek zorunda. Çalışmadığımız halde verilen teminat mektupları için bankalara faiz ödüyoruz. Diğer önemli bir konu ise bazı servisçilerimiz araçlarının yaşı dolduğu için kredi ile yeni servis aracı alan esnafımız borçlarını ödeyemez halde. Bu durumda acilen devlet bankaları faizsiz yeni kredi vererek özel bankalara olan borçlar kapatılmalı” şeklinde konuştu.