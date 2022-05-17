TESK Başkanı Palandöken: “Sigorta ve risk bilinci mayıs ilk eğitimi yapıldı”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafların risklere karşı bilinçli olması için gerçekleştirilen ve yılsonuna kadar sürecek olan Sigorta ve Risk Bilinci eğitimlerinin mayıs ayı ilk toplantısının yoğun bir katılımla gerçekleştirildiğini duyurdu. Palandöken esnaflara çağrıda bulunarak “Ücretsiz ve uluslararası belgeli olan bu eğitimlere halen kayıt olmayan esnafımız fırsatı kaçırmamalı” dedi.

“Yoğun katılım ile mayıs ayı ilk eğitimi tamamlandı”

Mayıs ayı ilk eğitim programında sigorta ile ilgili çeşitli konuların ele alındığını ve ikinci oturumda ki TSEV eğitimlerinin 22 Mayıs 2022 Pazar günü gerçekleştirileceğini vurgulayan Bendevi Palandöken, “Konfederasyonumuz, DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği ve Türkiye Sigorta Birliği işbirliğimiz ile birlikte esnafa verilen sigorta ve risk bilinci eğitimleri tam gaz devam ediyor. Mayıs ayı eğitim programlarının ilki yoğun katılım ile tamamlandı. AXA, DASK, HDI, Türkiye Sigorta kurumlarından eğitmenler esnafımıza özel sigorta ürünleri, sigorta yaptırırken dikkat edilmesi gereken hususlar, merak edilen ve sıkça sorulan sorular ile ilgili bilgiler verdi. Yılsonuna kadar bu eğitimler devam edecek. Esnafımız https://www.ifhaber.com/esib-egitimi/ linkten kayıt oluşturarak ücretsiz ve uluslararası katılım belgeli bu eğitim fırsatını kaçırmamalı” ifadelerini kullandı.