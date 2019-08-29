TESK Başkanı Palandöken: “Teknolojiye direnen ayakta kalamaz”

Yemek sepeti, çiçek sepeti derken artık mağazaya gitmeye gerek kalmadan her şeyi temin edebiliyorsunuz. Esnaf ve sanatkarlarımız da bu teknolojiden nasibini almalı ki ayakta kalabilsin” dedi.

Esnaf ve sanatkarların yeni teknolojik gelişmelerden geri kalmaması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Eskiden bir apartmanın inşaatı yapılırken inşaatta çalışan işçilere helva ekmek satmaya yetişemezdik. Bir katın betonunu 80 işçi ancak çalışarak atabiliyordu. Ama şimdi teknolojiyle birlikte 35'inci kata mikserle beton atılabiliyor. Haliyle zaten helva ekmek satan da kalmadı. Bunu söylerken sistemi kötülemiyorum. Yeni teknolojiyle hiç kimse yarışamaz. Artık esnaflık, ticaret, müşteri gibi şeylerin hepsi dijital boyutta. Üstelik vatandaşların talepleri de bu doğrultuda. Düne kadar hayalini bile kuramadığımız şeyleri gerçekleştirmeye başladık. Artık gidip saatlerce dil döküp metrelerce kumaş açılmıyor. Şimdi internet üzerinden belki de vücuduna uygun olmayan ölçülerde kıyafet alınsa bile değişim yapılabiliyor. Yani dün dünde kaldı, bugüne bakmak lazım” diye konuştu.

“Artık kimse şehir ekmeğini köy ekmeğine katık yapmıyor”

Teknolojiye direnerek ayakta kalınamayacağına işaret eden Palandöken, “Yeni teknolojiye ayak uydurulamadığı sürece geleneksel yöntemlerle iş yapmak için diretilince muvaffak olmak mümkün değil. Artık kimse şehir ekmeğini köy ekmeğinin içerisine koyup katık yapmıyor. Mis gibi koyun yoğurdunu kimseye yediremiyorsun. Kokmasın diye inek peyniri tercih ediliyor. Yemek sepeti, çiçek sepeti, tatil sepeti derken kimse mağazaya bile gitmez oldu. İnternetten hemen günübirlik evinize taze çiçek gelebiliyor. Soyulmuş patatesi, hazır salatayı bile sipariş edebiliyorsunuz. Bunlar belki şimdilik mega kentler için geçerli olsa da kısa zaman sonra ilçe ve köylerde de geçerli olacak. Artık biz de esnaf ve sanatkarlar camiası olarak bunlardan geri kalmamalıyız. Yenilikçiliği talep ederek iyi organize olmalıyız. Böyle devam edeceğiz diye direnirsek hiçbir şey elde edemeyiz. Çalışma düzeninde verimliliği ve tasarrufu ön plana çıkarmak için en pratik yolu tercih etmeliyiz” ifadelerini kullandı.