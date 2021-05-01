TESK Başkanı Palandöken, tüm çalışanların '1 Mayıs'ını kutladı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajında, “1 Mayıs vesilesiyle, sermayesi emek ve alın teri olan esnaf ve sanatkâr camiası adına tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

İşveren konumundaki esnaf ve sanatkarların yanlarında çalışan işçilerin emeğine değer katarak onları yetiştirdiğini belirten Palandöken, “Ahilik geleneğinden gelen esnaf ve sanatkarlarımız için yanlarında çalışanlar yalnızca birer işçi değil aynı zamanda geleceğin ustasıdır. Emek ve alın terinin kıymetini en iyi bilen kesim olan esnaf ve sanatkarlarımız işçisini kendi evladından ayırt etmez, onları yetiştirir ve emeğine değer katar. Ülkemiz işçilere verilen değerle ve işçi- işveren dayanışması ile kalkınarak milli hedeflerine ulaşacaktır” ifadelerine yer verdi.

Palandöken, alın teri ve emeğin, işçi ile işverenin el ele dayanışma içerisinde olması sayesinde hak ettiği değeri görebileceğini aktararak, “Milli hedeflerimize ulaşmada girişimci, emekçi, işçi, işveren, esnaf, sanatkâr gibi ter döken, gayret sarf eden herkesin birlik içerisinde olması çok önemli. Bu kapsamda, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınının da çalışanlarımız açısından işbirliği, dayanışma ve yardımlaşma adına bir dönüm noktası olmasını diliyorum. Tüm dünyada birliğin, dayanışmanın, emeğin ve alın terinin sembolü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle sermayesi emek ve alın teri olan esnaf ve sanatkâr camiası adına tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Bu 1 Mayıs'ın hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını temenni ediyorum” açıklamasını yaptı.