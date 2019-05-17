TESK Başkanı Palandöken: “Ulaşım sektörü sorunların çözülmesini bekliyor”

Bu sorunların çözüme kavuşturulması, zincirleme olarak ekonomimizi ve vatandaşımızı da olumlu etkileyecektir” dedi.

Ticari araçlarda ÖTV'siz araç yenileme süresinin 30 Haziran'da sona erdiğini hatırlatarak şoför esnafının sorunlarına değinen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Halk otobüslerinin bir kısmına uygulanan yüzde 1,5 oranındaki hasılat esaslı KDV uygulaması tüm şehir içi toplu taşıma sektörüne yaygınlaştırılmalı. Ticari araçlarda ÖTV'siz araç yenileme uygulamasının süresi uzatılmalı ve bu teşvikten yararlanamayan tüm esnafın bu haktan yararlandırılması sağlanmalı. Okul servis araçlarının 12 yaşından büyük olmama şartı kaldırılmalı. Bu araçlar her yıl düzenli olarak bakımları yapılıp muayeneden geçirildiği için trafiğe uygun ve güvenli. Bu araçlar halen kullanılabilirken ve tüm bakımları yapılıyor ve muayeneden geçebiliyorken değiştirilmesi hem çok büyük bir israfa hem de ülke dışına döviz çıkmasına neden oluyor. Korsan taksicilik yapanların denetimleri artırılmalı. Nakliyeci esnafının artan maliyetlerini düşürecek uygulama ve teşvikler sağlanmalı. Halk otobüslerine ücretsiz taşınan yolcular için verilen destek artırılmalı ve destek yolcu başına verilmeli. Taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü esnafımızın ekmeğini bölen AVM'lerin ücretsiz servis taşımacılığı engellenmeli. Şoför esnafımızın tümüne ticari akaryakıt desteği verilmeli” dedi.

“Şoför esnafımızın en önemli sorunu artan maliyetler”

Ulaşım sektörünün vatandaşı ve ekonomiyi doğrudan etkilediğini vurgulayan Palandöken, “Taksici, halk otobüsçü, minibüsçü kamyon, kamyonetçi, servisçi esnafımız gibi tüm ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın en önemli sorunu artan maliyetler. Akaryakıttan araç bakımlarına, araç yenileme yaşından vergilere kadar tüm kalemlerde maliyetler arttı. Artan maliyetlerin altında ezilen şoför esnafımız bunu vatandaşa yansıtamadığı için zorluk yaşıyor, iş değişikliğine gitmek zorunda kalıyor. Bu yüzden şoför esnafımızın rahatlatılması, zincirleme olarak vatandaşımızı, dolayısıyla enflasyonu ve ekonomimizi olumlu etkiler. Özellikle ticari akaryakıt imkanı tanınması fiyatlarla birlikte enflasyonun da düşmesini sağlar” ifadelerini kullandı.