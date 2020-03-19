TESK Başkanı Palandöken: “Virüsten korunmak için ilaca erişim şart”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kronik hastalığı olan esnaf ve sanatkarların korona virüsten kendini koruyabilmesi için gerekli ilaçları düzenli olarak kullanması gerektiğini belirterek, "Prim borcu olan esnaf ve sanatkarlarımızın diğer vatandaşlar gibi katılım paylarını ödeyerek ilaca erişim sağlayabilmesinin önü açılmalı” dedi.

Yeni tip korona virüsten (Kovid-19) korunmak için yaşlı ve kronik hastalığı olanlara sağlanan rapor imkanının olumlu olduğunu, riski azaltmak için herkesin sağlık hizmetlerinden eksiksiz faydalanabilmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Korona virüsle mücadele için Cumhurbaşkanımız tarafından alınan kararlar kapsamında ilaçlarını raporla alan yaşlıların ve kronik hastalığı olanların hastaneye gitmeden ilaçlarını alabilecek olması sevindirici. Bu karara ek olarak esnaf ve sanatkarlarımızın da korona virüs tehdidinden kendini koruyabilmesi için kronik hastalıkların tedavisinde gerekli ilaçları düzenli olarak kullanması gerek. Bu yüzden prim borcu olan esnaf ve sanatkarlarımızın diğer vatandaşlar gibi katılım paylarını ödeyerek ilaca erişim sağlayabilmesinin önü açılmalı” dedi.

“Esnafın kendini koruyabilmesi için ilaca düzenli erişimi şart”

Esnaf ve sanatkarların virüsten korunabilmesi için kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara düzenli olarak erişebilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Prim borcu olan esnaf ve sanatkarlarımız, SGK tarafından yapılan son düzenleme ile süresi bir yıl daha uzatılan GSS kapsamındaki sağlık hizmetinden faydalanabiliyor. Ancak İki aydan fazla süreyle sigorta prim borcunu geciktiren esnafımız GSS kapsamında muayene olabilirken tedavi için kullanması gereken ilaçlar sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanmıyor. Virüsün getirebileceği olası risk faktörlerini minimuma indirmek için herkes sağlık hizmetlerinden eksiksiz faydalanabilmeli” şeklinde konuştu.

“Risk grubunda olan herkes ilaçlarını düzenli kullanabilmeli”

Korona virüsün getirebileceği risk unsularıyla baş edebilmek adına bağışıklığın kuvvetlendirilmesinin önemine değinen Palandöken, “Kronik hastalığı olan kişilerin korona virüsten korunması için daha dikkatli olmaları gerektiği ve hayati tehlikelerinin sağlıklı kişilere kıyasla daha yüksek boyutta olduğu bilinen bir gerçek. Şeker, kalp-damar, tansiyon ve benzeri gibi hastalığı olanların ilaçlarını aksatmadan düzenli bir şekilde kullanmaları gerekiyor. Bu yüzden, prim borcu olan esnafımızın ve ailesinin mağdur olmaması için gerekli düzenleme bir an önce yapılarak ilaca erişimleri sağlanmalı” diye konuştu.