TESK Başkanı Palandöken'den Çanakkale Zaferi mesajı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 18 Mart Çanakkale Zaferi vesilesiyle yayımladığı mesajda Mehmetçiğin şanlı mücadelesine vurgu yaptı. Palandöken mesajında, “Aziz milletimizin onurlu mücadelesinin sonucu olan Çanakkale Zaferi Cumhuriyet'e giden yoldaki en önemli adımdır. Türk milleti bundan 106. yıl önce 18 Mart 1915'te şanlı bir destan yazarak Çanakkale'nin geçilemez olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale ruhu, milletimizin bağımsızlık uğruna hiçbir engel tanımadan zafere ulaşabileceğinin kanıtıdır. Ecdadımız şanlı tarihi boyunca bağımsızlığı için savaşmış ve sömürgeciliğe karşı bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kurmayı başarmıştır. Bu büyük zaferi gerçekleştiren aziz milletin çocukları olmak, hepimiz için haklı bir iftihar kaynağıdır. Bu şanlı destanın yıl dönümünde başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanın her karış toprağında kanı olan, adını tarihe altın harflerle yazdıran Mehmetçiğimizi, tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.