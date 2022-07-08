TESK Başkanı Palandöken'den dayanışma mesajı

Bu bayram insanlar birbirine daha çok destek olmalı, bayramın asıl amacının yardımlaşmak ve paylaşmak olduğu unutulmamalı” dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle yazılı bir mesaj yayımlayan TESK Başkanı Palandöken, bu bayramda dostluğun ve dayanışmanın pekiştiği, yardıma muhtaç kişilere destek olunduğu bir bayram olmasını dilediğini vurguladı. Palandöken, yardımlaşmanın en üst seviyede olması gerektiğine işaret ederek, “Bayramın hayal edildiği gibi yaşanması insanların çabasına bağlıdır. Her bayramda olduğu gibi sevinmek kadar sevindirmek de önemlidir. Bu sebeple Kurban Bayramı'nda nasıl ki annelerimizi, babalarımızı, eşimizi, dostumuzu hatırlayacak, onların yanında olacak isek, aynı şekilde, muhtaç, yoksul, yetim, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hatırlanması, desteklenmeleri ve onların yanında olunması bu günlerde büyük önem taşıyor. Umarım bu bayram dostluğun ve dayanışmanın pekiştiği güzel bir bayram olur. Bu vesileyle bayramda yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyelerde olmasını diliyor, esnaf ve sanatkar camiası olarak Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa mübarek olmasını ve dünyaya huzur getirmesini diliyorum” diye konuştu.