TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: “Hafta sonu tohum satışı serbest olmalı”

TESK Genel Başkanı Palandöken, pandemi koşulları gereğince hafta sonları kısıtlamaların olması nedeniyle çiftçilerin vakit darlığı çekerek tohum alamadığını ifade etti. Çiftçilere kolaylık sağlanması ve tohumların tarlaya zamanında ekilmesini için, hafta sonları da tohum ve fide satan dükkanların açık olması gerektiğini hatırlattı.

Pandemi nedeniyle hafta sonu iş yerlerinin kapalı olması sebebiyle hem çiftçilerin hem de esnafın problem yaşadığını belirten Palandöken, “Tohum ekme zamanlarında olduğumuz için tohum ve fide satan esnafımız hafta sonu da açık olmalı. Pandemi nedeniyle hafta sonu iş yerlerinin kapalı olması sebebiyle hem çiftçiler tarlalarını zamanında ekemiyor hem de esnafımız satış yapamıyor. Hafta içerisinde vakit darlığı sebebiyle tohum alamayan çiftçilere kolaylık sağlanması için hafta sonları tohum ve fide satan esnafımız işyerlerini açarak vatandaşın mağduriyeti önlenmeli” diye konuştu.

Covid-19 sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında hafta içi saat sınırlaması nedeniyle birçok kişinin tohum almaya gidemediğini hatırlatan Palandöken, “Pandemi tedbirleri gereği hafta içi 21.00'da ve hafta sonu tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tohum almak için vakit bulamayanlar, dükkânların kapanmasına yetişemeyenler oluyor. Bahçesi, tarlası olan, organik tarım yapanlar, hobi alanları olanlar ve çiftçiler bu tohum veya fidelere ihtiyaç anında hemen ulaşması gerekiyor. Manav, market, kasap ve diğer açık iş yerlerinde olduğu gibi sabah 10.00'dan akşam 17.00'a kadar ekim zamanında tohuma ihtiyaç duyan çiftçi ve vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için hafta sonları tohum ve fide satan aktar esnafımıza ait işyerleri açık olmalı ki ekonomi ivme kazansın. Hem de bu ihtiyaç maddelerini satış süresi kısa olduğu için bozulmasına imkan verilmemiş, milli servet zayi olmamış olur” ifadelerini kullandı.