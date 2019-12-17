TESK Genel Başkanı Palandöken: “2020'de tasarruf ön planda olmalı”

Milli ekonomi için yeni yılda tüketimden çok tasarrufa yönelmek gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2020'de tasarruf ön planda olmalı” dedi.

Alışverişin hobi ya da rahatlama yöntemi yerine gerçek ihtiyaçları temin etme yöntemi olarak kullanılması gerektiğine dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2019'un sonlarına doğru enflasyon düşüş eğilimindeyken 2020 yılını daha iyi geçirebilmek için ülke olarak tasarrufa yönelmeli, ithal ürünler yerine ülkemizde üretilen kaliteli mallarının kullanımına öncelik vermeliyiz. İhtiyaç fazlası olan tüm ürünlerden mümkün olduğunca kaçınmalı, popüler alışveriş kampanyalarına aldanıp aile bütçesini sarsmamalıyız. Alışverişi hobi ya da rahatlama yöntemi olarak değil gerçek ihtiyaçlarımızı temin etme yöntemi olarak kullanmalıyız. Herkes alıyor, tükenmeden ben de alayım mantığına girip indirim yanılgısı yüzünden yeni yıla borçlu girmemeliyiz. Yeni yılda ülkemizin tüketimden çok tasarrufa ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

“Milli ekonomi için herkes elini taşın altına koymalı”

Yeni yılda lüks ve ithal ürünlere olan talebin azaltılarak tüketicilerin tasarrufa teşvik edilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, “Son yıllarda zaman zaman yaşanan tüketim çılgınlığı ülke ekonomisine zarar veriyor. Kısa bir zaman önce, kampanya adı altında bazı vatandaşlarımızın cep telefonu başta olmak üzere bazı teknolojik aletleri almak üzere mağaza kapısında izdiham oluşturması bizim kültürümüzle bağdaşmamaktadır. Yeni yılda bu tarz tüketim çılgınlıklarına gelmemeliyiz. Son açıklanan verilere göre, dış ticaret açığımız Ekim'de yüzde 263 artarak 1 milyar 808 milyon dolara yükseldi. Eğer ithal ve lüks ürünlere olan talebimiz hiç azalmadan devam ederse bu ekonomimiz için hiç de olumlu olmaz. İthal ürünlere talep arttıkça ekonomideki dengelenme sürecimiz uzar. Lüks ve ithal ürünlere harcayacağımız kaynağı tasarrufa dönüştürebilirsek ekonomimizi daha iyi bir noktaya taşımanın zeminini hazırlarız” diye konuştu.

“Ekonomik büyümede tasarrufun etkisi yüksek”

Uzun vadede sürdürülebilir bir büyüme için yerli üretimin ve tasarrufun önemine dikkati çeken Palandöken, “Vatandaşlarımız tüketim çılgınlığına kapılmadan elinde mevcut olan ürünün kullanım süresini dolana kadar kullanmaya devam etmeli. Özellikle teknolojik ürünlerde gösteriş için değil ihtiyaç için alışveriş yapılmalı. Ülkemizde tarım ürünlerinden tekstil ürünlerine, küçük ve büyük makinelerden elektronik aletlere kadar tüm teknolojik ürünlerin en kalitelisi üretilebiliyor. Sürdürülebilir ekonomik büyüme için önce iç piyasadaki ürünlerimiz kullanılmalı. Yerli ürünlerin kullanımı özendirilirken yerli üreticiye verilen destekler de artırılmalı. Vatandaş teknolojik ürünlerde yerli üretimlerimizi tercih ettiğinde daha az KDV ve ÖTV ödemeli. Esnafımızın dükkanında kullandığı elektronik ürünler de yerli ve milli olduğunda esnafımıza KDV ve ÖTV teşviki verilmeli” şeklinde konuştu.