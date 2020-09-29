TESK Genel Başkanı Palandöken: “Açıklanan program ekonomi için güven verici”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomik programını değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Açıklanan Yeni Ekonomi Programı toplumun tüm kesimleri için güven verici. Kademeli geçiş süreci ekonominin adım adım toparlanmasını sağlayacak. Bu süreçte iş yapamayan esnafa nakdi destek verilmesi, toparlanma sürecine büyük katkı yapacaktır” dedi.

Türkiye ekonomisinin 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatacağının altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yabancı finans kuruluşlarının tamamı Türkiye ekonomisinin 2020 yılında küçüleceğini beklerken Türkiye yılı yüzde 0,3 büyüme ile kapatacak. Bu hedefe ulaşılmasında en büyük pay, şüphesiz ki insanımızın yardımlaşma kültürüdür. Dünyada hiçbir ülkede veresiye diye bir olay yokken esnafımız en zor zamanda vatandaşlarımıza veresiye mal ve hizmet sunabiliyor. Bu nedenle her seferinde güçlü Türkiye için güçlü esnafın önemini söylüyoruz. 2021 yılında daha da büyümemiz ve güçlenmemiz için esnaf ve sanatkâra destek verilmesi ve temel gıdada fiyat istikrarının sağlanması çok önemli. Temel gıdada fiyat istikrarının sağlanması, dar gelirli vatandaşlarımız için hayati bir öneme sahip. Bununla beraber, alternatif kaynakları çok iyi değerlendirip önümüzdeki dönemde daha da büyüyerek yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

“Tüm makro verdiler iyi olacak”

Fiyat istikrarının sağlanabilmesi için 2021 yılındaki yüzde 8'lik enflasyon hedefini tutturmanın çok önemli olduğunu belirten Palandöken, “Fiyat istikrarını sağlayabilmemiz halinde başta büyüme ve işsizlik oranı olmak üzere tüm makro veriler çok daha iyi olacaktır. Büyüme oranı artacak, işsizlik azalacaktır. Bunun için verilen teşvik ve desteklerin yanında bir diğer önemli husus da borçların kapanmasıdır. Esnaf ve sanatkârımız, özellikle pandemi döneminde vergi, SGK primi, elektrik, su, doğal gaz, kira gibi borçlarını ödeyemedi. Bu borçlar her ne kadar ertelense de iş yapamayan esnafımız için bu borçlar ödenemez bir noktaya ulaştı. Yaşanan borç sorununu aşabilmek ve olası hacizlerin önüne geçebilmek için Yeni Ekonomi Programında vergi, prim, elektrik, su, doğal gaz gibi borçların yeniden yapılandırılmasına da mutlaka yer verilmelidir” sözlerine yer verdi.