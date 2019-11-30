TESK Genel Başkanı Palandöken: “Ahilik fonunun ertelenme çalışmaları sevindirici”

Yeni ekonomi paket içinde yer alacağı belirtilen Ahilik Fonunun ertelenmesine yönelik yapılacak düzenlemeleri destekliyoruz” dedi.

Esnaf ve sanatkarlar rahat bir nefes alıncaya kadar Ahilik Fonu kesintisinin ertelenmesini beklediklerini söyleyen (TESK) Palandöken, “TESK olarak, iflas eden ya da iş yeri kapanan esnafımıza kolaylık sağlayacak olan Esnaf Ahilik Fonu'nun hayata geçirilmesi için yapılan çalışmalara katılıp destekledik. Bu kapsamda kurulan Esnaf Ahilik Sandığı için esnafımızın her ay yüzde 2'lik bir Ahilik Fonu ödemesi gerekiyor. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle esnaf ve sanatkarlarımız Bağ-kur primini ve yanında çalıştırdığı işçinin SSK primini bile ödemekte güçlük çekiyor. Bu şartlarda esnafımız bir de Ahilik Fonu kesintisini ödeyemez. Ahilik Fonu kesintilerine yönelik erteleme çalışmaları esnafımız adına oldukça rahatlatıcı. Ekonomik koşullar biraz daha iyileşip esnafımız rahat nefes almaya başlayana kadar bu kesintilerin ertelenmesi gerekir” şeklinde konuştu.

“Yeni mezunlar işe girene kadar Kyk borcu ertelenmeli”

Öte yandan, KYK kredi borçları ile ilgili düzenlemenin de yeni ekonomi paketinde yer alacak olmasını sevindirici bulan Palandöken, “Ahilik Fonu ertelemesinin planlandığı yeni ekonomi paketinde KYK borcu olan öğrencilere yönelik bir düzenlemenin olması da sevindirici. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren KYK borçları, yeni mezunlar iş bulana kadar ertelenmeli. Bu süreçte ise gecikme faizi işlememeli. Öğrenciler işe başladıktan sonra yeni bir yapılandırmaya gidilerek belli bir alt limitli taksit tutarı dahilinde borçlar yeniden yapılandırılmalı. Gençlerimiz daha iş hayatına atılmadan sırtlarına binen KYK yükünden kurtulmalı” diye konuştu.