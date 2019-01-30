TESK Genel Başkanı Palandöken: “Alışverişe listesiz çıkılmamalı”

Piyasa araştırması ve ürün karşılaştırması çok iyi yapılmalı. Bilinçli tüketici olarak ihtiyaç listesi hazırlamadan çarşıya çıkılmamalı. Gereksiz harcamaların önüne geçmek için alışverişte ihtiyaç listesi temel alınmalı. En önemlisi stantlarda fiyatı uygun ürün tercih edilmeli” dedi.

Piyasada doğru alışveriş teknikleri hakkında tüketicilere uyarılarda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Marketler eskiden semt pazarlarıyla rekabet etmek için fiyatları indirip müşteri çekiyordu. Şimdi pazarlarda tezgahlar yarı yarıya azalınca rekabet edecek kimse kalmadı. Dolayısıyla arz talep dengesizliğine de bağlı olarak fiyat istikrarı bozuldu. Burada doğal afetler ve iklim değişikliği gibi olayların da etkisi var. Ancak bu tür ekstrem olaylar ilk kez yaşanmıyor. Şu anda tezgahlarda sebze ve meyve fiyatları cep yakıyor. Yüksek zamlarla başa çıkmak için bazı ürünleri rafa kaldırmak çözüm değil, sadece söylem. Belki vatandaş 1 kilogram değil de yarım kilo ya da 250 gram da olsa o ürüne ihtiyaç duyacak. Burada tüketicilere de büyük görev düşüyor. Evin hanımları ve ailenin reisleri eve en yakın marketten tüm alışverişini hızlıca yapıp kazançlı çıktığını sanmasın” ifadelerini kullandı.

“Aynı ürünün fiyatı her markette farklılık gösteriyor”

Vatandaşların piyasadaki ürün fiyatlarına hakim olmadan alışveriş yaptığında zararlı çıktığını anlatan Palandöken, şunları kaydetti:

“Bugün patlıcan, biber gündemde, yarın portakal, limon gündem konusu olur. Gündemde sebze meyve olunca vatandaş diğer ürünlerin fiyatına çok fazla dikkat edemiyor. Türkiye'de tarımsal ürünlerin ve marketlerin tekelleşmesinden kaynaklı bir fiyat istikrarsızlığı var. Kasaya gelinceye kadarki stantlarda fiyatların ne kadar değiştiğine hepimiz şahit oluyoruz. Akıllı tüketici, bundan zarar görmemek için alternatif yerlerden fiyat karşılaştırması yapmalı. Bir kilogram yerine 500 ya da 250 gram ürün almaktan çekinmemeli. Eğer her zaman dillendirdiğimiz perakende yasası tam olarak uygulanabilmiş olsaydı herkesin mahallesinde manavlar olurdu. Şimdi bu manavlar yok, pazar esnafı da müstahsilden ürün alacak durumda olmadığı için tezgah açamıyor. Böyle bir ortamda arz talep dengesinin bozulması kaçınılmaz. Fiyat analizi yapmak zorlaşır. Ancak perakende yasası tam olarak uygulanırsa piyasa kendi kendini terbiye eder. Fiyat istikrarının sağlanması için geleneksel perakende sektörü canlı tutulmalı. Esnaf yok olmamalı ki rekabet edilebilsin, fiyatlar piyasaya hakim olan tekellerin kontrolünden çıksın.”