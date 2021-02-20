TESK Genel Başkanı Palandöken:

Havaların soğumasıyla birlikte elektrik ve doğalgaz kullanımının arttığını belirten Palandöken, “Salgının etkilerinin halen devam ettiği ve havaların iyice soğuduğu bu günlerde her zaman en temel ihtiyacımız olan elektrik ve doğalgaz kullanımı daha çok arttı. Dolayısıyla elektrik ve doğalgaz faturaları esnafımızın ve vatandaşın cebini yakıyor. Bu soğuk havalarla birlikte vatandaşın daha çok evde kalması, esnafımızın da kazancının durmasıyla tüm kesimlerin ihtiyacı, elektrik ve doğalgaza indirim yapılmasıdır. Özellikle son zamanlarda döviz kurlarındaki düşüş elektrik ve doğal gaz fiyatları ne yazık ki faturalarına yansıtılmalı” diye konuştu.

“Çetin soğuklarda vatandaş ve esnaf faturaları ödeyemiyor”

Korona virüs salgının devam eden etkileri nedeniyle her zamankinden daha çok evde kalmak zorunda olan vatandaşların ve sıkıntıda olan esnafın kışın çetin soğuklarında elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediğini Başkan Bendevi Palandöken, “Yaklaşık bir yıldır süren pandemi koşullarında ve dondurucu soğukların ülke genelinde etkili olduğu bu günlerde vatandaşı ve esnafı bir nebze de olsa hafifletmek için elektrik ve doğalgaza kayda değer bir kış indirimi yapılmalı. Tam da döviz kurlarının düştüğü bu dönemde elektrik ve doğal gaza indirim yapılması kaçınılmaz. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında kayda değer bir indirim yapılması, bir yıldır iş yapamayan esnafımız ile işini kaybeden veya kısa çalışma ödeneği ile ayakta kalmaya çalışan milyonlarca vatandaşımıza yapılacak büyük bir destek olacaktır. Öte yandan genelge ile faaliyetleri durdurulan ve aylardır kapalı olan esnafımız Mart ayında yeniden iş yerlerini açtığında enerji faturalarında kolaylık sağlanmalı. Esnafın birikmiş elektrik ve doğal gaz borçları mutlaka ertelenmeli. Ayrıca pandemi sona erinceye kadar elektrik ve doğal gaz faturalarındaki vergi, fon ve diğer kesintiler kaldırılmalı” ifadelerini kullandı.