TESK Genel Başkanı Palandöken: “Ankara Milli Mücadele'nin kalbi oldu”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk 101 yıl önce bugün, 27 Aralık 1919'da Milli Mücadele'yi en iyi yönetebileceği yer olarak gördüğü Ankara'ya ayak bastı. Ankara, işgal altında olan yerlere mesafesi, jeopolitik konumu, demiryolu ve telgraf şebeke imkânları ile Anadolu'nun en önemli ve güvenli yeriydi. Atamızın gelişiyle büyük bir coşkuya kapılan Ankara halkı onu ve beraberindeki heyeti bağrına bastı. Bu vesileyle Milli Mücadele'nin kalbi haline gelen Ankara, Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan süreçte çok önemli kararlara ev sahipliği yaptı. Ata'mızın Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde, onu, beraberindeki heyeti, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele döneminde vatan için bedenini siper etmiş tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyorum.”