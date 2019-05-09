TESK Genel Başkanı Palandöken: “Anneler Günü'nde yapılan harcamalar yüzde 30 artıyor”

Bu sene Ramazan ayına denk gelen Anneler Günü hediyeleri için esnaf ve sanatkârların hazırlıklarını tamamladığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yılbaşından sonra en fazla harcamanın yapıldığı Anneler Günü'nde satışlar yaklaşık yüzde 30 oranında artıyor. Bu sene Ramazan'ın bereketiyle birlikte Anneler Günü'nde piyasanın hareketlenmesini bekliyoruz” dedi.

Her sene Mayıs ayının ikinci pazar gününe denk gelen Anneler Günü, bu sene Ramazan ayı içerisinde kutlanacak. Kuyumcu, çiçekçi, aksesuarcı, konfeksiyoncu, beyaz eşyacı, zücaciyeci, pastacı ve taksici başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarların Anneler Günü için hazırlıklarını tamamladığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Başımızın tacı annelerimiz için esnafımızda her keseye uygun hediyelik eşya mevcuttur” dedi.

Anneler Günü için alınan hediyelerin anneleri mutlu ederken ekonomiye de büyük katkı oluşturacağına işaret eden Palandöken, “Anneler Günü'nde yapılan indirimler ve promosyonlarla birlikte alışverişler normal günlere kıyasla büyük bir artış gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Anneler Günü öncesinde 12 milyon 300 bin adet kartlı işlemle alışveriş yapıldı. Alışverişler en çok kuyumculuk, elektronik eşya ve kozmetik sektöründe oldu. Bu yıl da Ramazan ayına denk gelen Anneler Günü'nde başımızın tacı annelerimizin yüzünü güldürmeyi ihmal etmemeliyiz. Hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz annelerimize aldığımız ufak çaplı hediyeler onların gönlünde büyük yer ediyor. Anneler Günü'nde çam sakızı çoban armağanı hediyelerle annelerimizi mutlu etmeyi unutmayalım” şeklinde konuştu.

“İnternette son dakika alışveriş çılgınlığına kapılmayın”

Özel günlerde internetten yapılan alışverişlerde dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Bu hafta sonu yapılacak Anneler Günü harcamaları ile alışverişler Ramazan ayı ile birlikte hareketlenmiş olacak. Vatandaşlarımız Anneler Günü alışverişi yaparken çiçeğini, takısını ve her türlü hediyelik eşyasını tanıdığı ve bildiği esnaftan almalı. Günümüzde internetten yapılan alışverişlerin artması, maalesef dolandırıcılık faaliyetlerini de arttırdı. Bu yüzden özel günlerde internetten yapılan alışverişlerde dikkatli olunmalı. Vatandaşlar hangi sitelerin güvenli, hangilerinin güvensiz olduğunu ayırt etmekte zorlanıyor. Anneler Günü'ne son birkaç gün kala hediye alternatifi ararken indirim içeren kampanyalar mutlaka kontrol edilmeli. Son dakika alışveriş çılgınlığına kapılıp internet dolandırıcılarına fırsat verilmemeli” diye konuştu.