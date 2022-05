TESK Genel Başkanı Palandöken: “Annelerimizi bir gün değil her gün hatırlamalıyız”

En hakiki ve en güçlü sevginin anne sevgisinin olduğunu hatırlatan Palandöken, dünyadaki en her güzel şeyin annelerin eseri olduğunu belirtti. Kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel ve özel olan annelerin değerine dikkat çeken Palandöken, “Anne şefkattir, merhamettir. Doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğu zaman bütün fedakârlığıyla bize sahip çıkan, tarifi izah edilemeyen sevginin, merhametin ve şefkatin yanında bizden sevgilerin en büyüğünü hak eden annelerimizi bu özel günde unutmamalıyız. Gelecek nesillerin şekillenmesinde başrol oynayan, tüm hayatlarını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin, anne adaylarının, henüz annelik duygusunu tadamamış tüm kadınlarımızın ‘Anneler Günü'nü esnaf ve sanatkârlar camiamız olarak kutluyorum. Annelerimizi bir gün değil her gün hatırlamalıyız” ifadelerini kullandı.