TESK Genel Başkanı Palandöken: “Askıya ekmek, pide veya Ramazan kolisi bırakalım”

Ramazan ayının paylaşım ve ihtiyaç sahiplerini mutlu ederek bereketleneceğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Mübarek Ramazan ayına sayılar günler kala pandemi nedeniyle her ilimizde meydanlarda kurulan iftar çadırları bu yıl da açılamayacak. Paylaşmak, ihtiyaç sahiplerini mutlu etmek gibi güzel davranışlarla bereketlenen Ramazan ayında askıya ekmek, pidenin yanında Ramazan için erzak yardım paketi de bırakalım. Esnafımız veren elin alan eli görmediği bu güzel paylaşım zincirinin en güzel köprüsü, çünkü mahalleyi en iyi o tanır, kim ihtiyaç sahibi, kim orta halli herkesi bilir. Büfeler, bakkallar, fırınlar askıdan ekmek, pide veya erzak kolisi almak isteyenler için de seve seve gönüllü. Veren el olmak isteyen vatandaşlarımız yağ, şeker, makarna ve benzeri temel gıdaların olduğu bir koli yaparak askıya da bırakabilir veya o kolinin ücretini esnafımıza verip, erzak kolisinin gelen ihtiyaca göre tamamlanmasını da isteyebilir. Bu Ramazan da ekmeğimizi, soframızı paylaşalım. Askıya ekmek, pide, erzak kolisi bırakalım” diye konuştu.