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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Atalarımızdan miras 97 yıllık çınar”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 97.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “97 yıl önce bugün, milletimiz ve Ulu Önderimizin birlikte yazdığı zaferlerle dolu kurtuluş mücadelemizi taçlandıran, demokrasinin olmazsa olmazı Cumhuriyetimiz ilan edildi. 29 Ekim 1923'ten beri bizlere emanet bu mirasa sahip çıkmak, ilelebet yaşatmak hepimizin boynunun borcudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, ‘Cumhuriyet, düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.' Dolayısıyla 7'den 70'e genç, yaşlı, bilimde, sanatta, ticarette, üretimde, sporda ve her kulvarda elimizden gelenin en iyisini yaparak bu mirasa sahip çıkmalıyız. Ülkemizin en önemli değerlerinden, neredeyse 100 yıllık bir çınar olan Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü kutluyor, sonsuza dek var olmasını diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tüm esnaf ve sanatkâr adına en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

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