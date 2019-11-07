TESK Genel Başkanı Palandöken: “Çek borcunun karşılığı hapis cezası olmamalı”

Çek Kanunu yeniden düzenlenerek hapis cezası kaldırılmalı ve etkin bir sicil affı ile esnafımızın çeklere yönelimi azaltılmalı” dedi.

Karşılıksız çeklerin adet ve tutarlarında artış olduğunu vurgulayan Palandöken, “Eylül ayı verilerinde karşılıksız çeklerde artış olduğu görülüyor. Öyle ki, bu yılın ilk 9 ayında karşılıksız çeklerin adedi 2 yıl önce aynı döneme göre yüzde 37 artışla 333 bin 867'den 456 bin 968'e yükseldi. Aynı döneme göre tutarı ise yüzde 80 artışla 12 milyon 481 bin TL'den 22 milyon 324 bin TL'ye çıktı. Ekonomimizde zaman zaman yaşanan nakit sıkışıklığı, krediye ulaşamayınca çek ve senede yönelimler, kredi kartlarının borç ödemelerinde sıkıntılar yaşanması gibi durumları, karşılıksız çıkan çeklerin artışının en önemli nedenleri arasında gösterebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Esnaf ödeyemediği çek borcunu hapiste hiç ödeyemez”

Çek borcuna karşılık hapis cezasının kaldırılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Karşılıksız çek ve protestolu senetlerdeki artışın önüne geçmek için esnafımızın öncelikle sicil affına ihtiyacı var. Çünkü kara liste sorunu yüzünden kredi alamayan esnafımız ya tefecilerin eline düşüyor ya da çek ve senet kullanmak zorunda kalıyor. Borcunu ise ödeyemediğinde hapis cezası ile karşılaşıyor. Çek Kanunu yeniden düzenlenerek hapis cezası kaldırılmalı. Esnafımız ödeyemediği çek borcunu hapiste zaten ödeyemez. Çünkü çek borcu hapis cezası verilecek kadar ağır ve yüz kızartıcı bir suç değil. En önemlisi çek borcu yüzünden binlerce aile mağduriyet yaşamakta” diye konuştu.