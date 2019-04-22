TESK Genel Başkanı Palandöken: “Çocuklarımız istikbalimizin teminatıdır”

Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunabilmek için hep birlikte çalışmalı, vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmeliyiz” dedi.

Dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çocuklar Cumhuriyetimizin teminatı, masumiyetin, barışın ve umudun sembolüdür. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunabilmek için hep birlikte çalışmalı, vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmeliyiz. Bu düşüncelerle sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu olan ve çocuklara bu bayramı hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum” dedi.

Palandöken, “23 Nisan, dünyaya barış, saygı ve sevgi tohumları ekmek için Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm çocuklara armağan edilmiş en anlamlı ve eşsiz bayramdır. Ulu Önderimiz, istiklalimizin temini kadar istikbalimizin tesisinin de gerektiği düşüncesiyle bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan, vatanımızın dört bir tarafının işgal edildiği hayati bir dönemde, milli iradenin, egemenliğimizin ve bağımsızlık sevdamızın sembolüdür. 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, o günden bu yana daha güçlü yarınlar için çalışmaktadır. Atatürk'ün ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur' sözü ile özdeşleşen ulusal egemenlik anlayışımız ilelebet sürecektir. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı; geleceğin devlet adamlarını, doktorlarını, öğretmenlerini daha çok küçük yaşlarda ulusal egemenlik bilinciyle yetiştirmeliyiz. Bu dileklerle, esnaf ve sanatkarlar camiası adına tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum” dedi.