TESK Genel Başkanı Palandöken: “Defter tutma hadleri yeniden belirlenmeli”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Haksız rekabet ortamının önüne geçmek için esnafımızın defter tutma hadleri yeniden belirlenmeli” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu malların kar hadleri son derece düşük olmasına rağmen esnafımız bilanço usulüne göre defter tutmak zorunda kalıyor. Nitekim Türkiye genelindeki bakkal ve bayilerin çok büyük bir kısmı sadece sigara satışından dolayı bilanço usulüne göre defter tutuyor. Sadece sigara satışından dolayı aylık 1000 TL kar eden bir bakkal, büyük bir sanayi işletmesiyle aynı defteri tutmak zorunda kalıyor. Şöyle ki 18 TL tutarındaki bir paket sigaradan devlete 15 lira 26 kuruş vergi verilirken, esnafa kalan para sadece 0,48 kuruştur. Bu da esnafın cirosunu yükseltmektedir. Oysa para vergi olarak devlete gitmektedir. Haksız rekabet ortamının önüne geçmek için esnafımızın defter tutma hadleri yeniden belirlenmeli” dedi.

Rekabet gücü giderek zayıflayan esnaf ve sanatkârlar için stopajdan doğan vergi yükünün her geçen gün daha da ağırlaştığını ifade eden Palandöken, “Bu da vergi tahsilatının giderek daha da düşmesine neden oluyor. İşyeri kiralamalarında gerek haksız vergi iadesinin önüne geçmek, gerekse vergi adaleti sağlanırken aynı zamanda tahsilat oranının artmasını sağlamak amacıyla stopaj uygulaması kaldırılmalı ya da en azından stopaj oranı yüzde 20'den yüzde 5'e düşürülmeli. Öte yandan yerel yönetimlere, vakıflara ya da devlete ait iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafımızın kira artışlarında enflasyon oranı dikkate alınmalı” diye konuştu.