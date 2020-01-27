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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Depremzede esnafın yaraları kısa zamanda sarılmalı”

Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vergi ve Sosyal Güvenlik borçlarının ertelenmesi sevindirici ancak tek başına yeterli değil.

Zaman kaybedilmeden işini kaybeden esnafımızı yeniden ayağa kaldırmalıyız. Yaşanan acılara rağmen hayat devam ediyor. Bunun için işi kaybeden esnafımıza şartsız uzun vadeli ve sıfır faizli kredi imkanı sağlanırsa yaralar daha erken sarılır” dedi.



“Kredilerde hiçbir sorun çıkarılmamalı”


Kamu ve özel bankalara olan borçların ertelenmesi yönündeki taleplerine de kısa sürede bankalar birliğinden cevap beklediklerini ifade eden (TESK) Genel Başkanı Palandöken, “Esnaf ve sanatkarlarımız ile birlikte bölgede yaşayan tüm halkın bankalara olan kredileri faizsiz mutlaka ertelenmeli. Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımız sorun yaşatılmadan sıfır faizli ve uzun vadeli krediler verilerek hayata yeniden sarılmalarını sağlamak toplum olarak hepimizin asli görevidir. Şu an yaraların kısa sürede sarılma zamanıdır. Bu zamanı çok iyi değerlendirmeliyiz ve fazla beklemeden insanlarımızın beklentilerine gerekli kurum ve kuruluşlar olumlu cevap vermelidirler” diye konuştu.

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