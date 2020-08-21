TESK Genel Başkanı Palandöken: “Enerjide dışa bağımlılık azalacak”

Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğunu açıklaması üzerine, “Böyle derin nefes aldıran bir müjdenin verilmesi ülke olarak ekonomide önümüzün daha da açılması ve dışa bağımlılığın sona ermesi anlamına gelmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan müjdenin ülke geleceği için çok olumlu olduğunu, artık Türkiye'nin her alanda parmakla gösterilen bir ülke olacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjdeyi ülke olarak büyük bir sevinçle karşıladık. Böyle derin nefes aldıran bir müjdenin verilmesi ülke olarak ekonomide önümüzün daha da açılması ve dışa bağımlılığın sona ermesi anlamına gelmektedir. En önemlisi ekonomide istikrarın sağlanması ile fiyatlar düşecek ve piyasalara güven gelecek. Ülke olarak en fazla harcama yaptığımız enerjiye yapılacak harcamaların azalması ile üretimi yapılan ürünlerin maliyetlerinin düşmesini sağlayacaktır. Bu da daha az maliyetle üretim ve dış pazarlarda rekabet gücümüzü artıracaktır” ifadelerini kullandı.