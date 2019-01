TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnaf e-ticaret pastasından hak ettiği payı almalı”

E-ticaret ülkemizde her geçen gün yükselişte iken, internet tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca bu kadar zaruri hale gelmişken, bu zamlar maliyetlerin çok üzerinde artışları getirdi. Esnafın e-ticaret pastasından daha yüksek pay alması için indirimli ucuz internet paketi tarifeleri sunulmalı” dedi.

E-ticaretin her geçen büyüdüğünü hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dünya üzerinde de ülkemizde de insanların ihtiyaçlarını karşılama şekilleri her geçen gün çeşitli nedenlerden dolayı değişiyor. Artık market alışverişleri dahil giyim, teknolojik aletler, kozmetik ve yöresel ürünler gibi birçok sektörden alışveriş internetten yapılıyor. Her geçen gün e-ticaret daha çok tercih ediliyor ve hacmi büyüyor. Bu hacmin büyümesi, sabit maliyetlerin azalmasını, daha uygun fiyatların olmasını, daha hızlı ve daha çok alışveriş yapılmasını, e-ihracatın da büyümesini sağladığı için cari açığın kapanmasına da katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl 50 milyar liraya kadar ulaşan e-ticaret hacmimiz bu yıl ve önümüzdeki yıllarda artarak büyüyecek” ifadelerini kullandı.

“Esnafımız e-ticaret pastasından daha fazla pay almalı”

Esnafın e-ticaretteki payını artırması için indirimli internet paketleri sunulması gerektiğini vurgulayan Palandöken , şunları kaydetti:

“Gelişen ve büyüyen e-ticarette esnafımızın da bu pastadan hak ettiği payı alması gerekiyor. Kendisini geliştirmesi, üretimini artırması, teknolojiye ayak uydurması için öncelikle esnafa özel indirimli internet tarifeleri uygulanmalı. Adil kullanım kotası kalktıktan sonra, GSM operatörlerinin ortak altyapı kullanmaması ve bu nedenle maliyetlerin artması nedeniyle internet fiyatları çok fazla arttı. Bu nedenle bu fiyatların düşürülerek esnafa iş yerlerinde ve cep telefonlarında kullanabilecekleri indirimli internet paketleri sunulmalı. Esnaf özel tarifeler ile mobilden veya sabit iş yerlerinden internete daha cazip fiyatlarla girmeli. Böyle bir teşvik taksicimizden bakkalımıza tüm esnafımız için gerekli. İndirimli internet yeni esnaf olmak isteyenler için de çok önemli. Örneğin internet üzerinden satış yapan ev kadınlarının 30 bin TL'ye kadar olan satışlarında vergi alınmıyor. Bu şekilde girişimci, ticarete ve esnaflığa atılacak olan vatandaşlarımız için özel tarifeli internet büyük önem arz ediyor.”