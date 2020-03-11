TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnaf sahte paradan çok mağduriyet yaşıyor”

Denetimlerin artırılarak esnafın kazancını azaltan sahte paraların piyasada dolaşmasına engel olunmalı. Esnafımız da muhakkak dükkanında para kontrol cihazı bulundurmalı” dedi.

Sahte para ile alışveriş yaparak esnafı dolandıranların olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Piyasada maalesef çok fazla sahte para ile esnafı mağdur eden dolandırıcı var. İşlerinin yüzde 90'ını nakit para alışverişi ile yapan berber, manav, bakkal, konfeksiyoncu, taksici gibi binlerce esnafımız ise yıllardır artık bu sahte paralardan bıkmış durumda. Zaten günlük hasılatı zar zor yeten esnafımız bir de kazancı olan paranın çoğunun sahte olması nedeniyle yıkılıyor. Üstelik bu durum yalnızca büyük belirli şehirlerde değil, ülkemizin dört bir yanında yaşanıyor. Seri numaralarına kadar maalesef gözle ayırt edilemeyecek kadar benzerini yapabiliyorlar. Genellikle 50, 100 ve 200 lira gibi büyük banknotlarda bunu uyguluyorlar” diye konuştu.

“Sahte paraya karşı esnafımız kontrol cihazı almalı”

Esnafı sahte para mağduru olmaması için denetimlerin artırılmasının yanı sıra maliyeti düşük olan kontrol cihazı alması konusunda uyaran Palandöken, “Parada sahteciliğin bu işi yapan ve dağıtan kişiye 2 yıl ile 12 yıl arası hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezası, sahte parayı bilerek kabul eden kişiye 1 ile 3 yıl arası hapis ve adli para cezası, paranın sahte olduğunu bilmeden kabul eden fakat daha sonra bilerek tedavüle koyan kişiye ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası var. Yani esnafımız hem kendisi için hem kalpazanlara karşı sahte para konusunda çok dikkatli olmalı. Sahte parayı fark ettiği an hemen polise haber vermeli. Tüm esnafımız mutlaka para kontrol cihazı iş yerlerinde bulundurmalı. Öte yandan bu konuda denetim ve kontrollerin artması esnafımızın üzerindeki tedirginliği azaltacak, kalpazanlara fırsat vermeyecektir. Vatandaşı ve esnafı bilinçlendirecek bilgilendirme çalışmaları yapılmalı” dedi.