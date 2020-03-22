TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafa destek olmanın tam zamanı”

Bankalar esnafın geçmişini bahane ederek kredilerin önüne sicil engeli koymamalı. Esnafımızın geleceğini bankaların inisiyatifine bırakmamak için etkin bir sicil düzenlemesi yapılmalı” dedi.

Çarkların dönebilmesi için esnaf ve sanatkârların krediye ulaşabilmesi gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekonomide çarkların dönmeye devam edebilmesi için orta direk olan esnaf ve sanatkârlarımıza kredilerde kolaylık sağlanmalı. Bankalar kara liste bahanesiyle esnaf ve sanatkârların krediye ulaşmasını engelleyip önünü tıkamamalı. Etkin bir sicil düzenlemesi yapılarak tüm bankaların buna uyması zorunlu hale getirilmeli. Öte yandan esnafımız kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandığı kredilerin taksitlerini ödemeyi geciktirdiğinde yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıya kalıyor. Bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16, bir aydan fazla olan gecikmelerde ise yüzde 20 oranında faiz uygulanıyor. Esnafımızın siftahsız dükkân kapattığı bu dönemde gecikme faiz oranları düşürülmeli. Bununla birlikte esnaf ve sanatkârların kullandığı kredi şartlarında da iyileştirme yapılmalı. Esnafın rahatlaması piyasaya direkt yansıyacağı gibi, zincirleme olarak ekonomide çarklar dönmeye devam eder” diye konuştu.