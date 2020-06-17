TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafa dijital dönüşüm paketi hazırlanmalı”

Tüm esnafımızın dijital dönüşüme adapte olabilmesi için internet, eğitim, cihaz, kurulum, danışmanlık hizmeti gibi tüm süreçlerde yardımcı olunacak bir destek paketi hazırlanmalı” dedi.

İnternetten alışverişlerin son aylarda arttığını ve dijital dünyanın ne kadar önemli olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını olumlu olumsuz birçok davranışımızı değiştirdi ve birçok şeyin önemini tekrar hatırlattı. Bunların en önemlisi ise dijital dünyaya adaptasyon oldu. Evlerimizde kaldığımız süreçte neredeyse ihtiyaçlarımızın tamamına yakınını internetten veya telefon uygulamaları ile yaptık. Bakkalımıza bile mesaj ile ulaşarak ekmek, süt siparişi verdik. Lokantalarımız yalnızca paket servis yaptı. Dolayısıyla evden çıkmadan mobil ve dijital alışveriş, hayatımızda daha çok önemli bir yer etti” diye konuştu.

“Esnafın dijital dönüşüme adaptasyonu için destek şart”

2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkârın e-ticarete ve dijital dönüşüme ayak uydurabilmesi için destek paketi hazırlanması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, “Her zaman önemini vurguluyorduk fakat bu süreçte daha iyi anladık ki, e-ticarete hakim olmayan, dijital dünyaya adapte olmayan esnaf, rekabette geri kalıyor. Dijital dönüşüm maliyet artıran, ekstra bir durum değil aksine bir zorunluluk haline geldi. Zaten zincir marketler ile rekabet etmeye çalışan esnafımızın, online alışveriş ile kendini geliştirmesi şart oldu. Ekonominin çarklarını döndüren esnaf, esnafın çarklarını döndüren de işte bu dönüşüm olmalı. Bu nedenle esnafımıza bu dönüşüm yolunda öncelikle bir yol haritası çizilerek eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmeli. Daha sonra bilgisayar, tablet gibi cihaz alımlarında vergi indirimi gibi kolaylıklar sağlanmalı. Yerli ve milli yazılım şirketleri ile esnafımızın satış yapacağı yeni platformlar açılarak destek sağlanmalı. Başlangıçtan satışa kadar esnafımızın yönlendirilmesi hem kendi dükkanına hem de ekonomimize ivme kazandıracaktır” dedi.

“Esnafa özel dijital tarife ve indirimler de yapılmalı”

Dijital dönüşüm desteklerinin önemini vurgulayan Palandöken, “Esnafımızın yeni satış biçimlerine uyum sağlaması için operatör şirketlerinin mobil ve sabit internet bağlantılarında esnafa özel tarifeler uygulaması gibi desteklerin de bu noktada önemi büyük. TESK olarak biz her zaman iş birliğine hazırız ve bu konuda adım atılması için çağrımız her zaman devam edecek” dedi.