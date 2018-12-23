TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafa faturalarda avantaj sağlanması şart”

Zincir marketlerin de sayısı her geçen gün hızla arttığı için esnaf daha da zor zamanlarla burun buruna gelecek. Yeni bir yıla umutla başlamak için esnafa en önemli giderleri olan faturalarda indirim sağlanmalı. Esnafın korunması ekonominin korunması demektir” dedi.

Elektrik, su, doğalgaz faturalarında farklı farklı kalemlerden alınan bedellerin esnafa ağır geldiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz günlerde 757 liralık elektrik faturasındaki 144 liralık dağıtım bedelinin ağır olduğu ile ilgili şikâyetlerini dile getiren esnafımızın videosu gündeme geldi. Bu esnafımız gibi tüm 2 milyon esnafımız da faturalardaki bu bedellerin altından kalkmakta zorlanıyor. Özellikle elektrik faturalarında dağıtım bedeli, vergiler, TRT payı gibi kalemlerle fatura tüketim bedelinin iki katı olarak yansıyor. Esnaf en azından bu kalemlerden muaf tutulmalı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin su faturalarında kaldırmış olduğu şube yolu bakım ücreti gibi su faturalarında da tüm esnafımıza indirim sağlanmalı. Kış günlerini yaşadığımız bu aylarda esnaf hem evinde hem dükkânında doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanıyor” diye konuştu.

“Esnaf yeni yıla önünü rahatça görerek girmeli”

Faturalarda indirim sağlanmasıyla esnafın yeni yıla umutla gireceğini belirten Palandöken, “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte kesme-bağlama ve güvence bedellerini her yıl Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'ne göre güncelliyor. Önümüzdeki yıl için de elektrikte güvence birim bedeli sanayi ve ticarethane için kilovatsaat başına 84,8 lira olarak belirlendi. Elektrik faturasındaki bu kalemlerdeki artış önümüzdeki yıl daha fazla fatura ödeneceğini garanti ediyor fakat esnafın daha fazla kazanacağını bilmiyoruz. Sürekli artan zincir marketler, ödemeler, faturalar derken esnafın beli bükülüyor. En önemli giderler elektrik, su ve doğalgaz faturası. Esnafın yeni yıla önünü görerek, umutla girmesi için faturalarda avantaj sağlanmalı. Çünkü esnafın korunması demek ekonominin korunması demektir” dedi.