TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafımız dijital dönüşümle fark oluşturacak”

Ücretsiz online eğitimler ile çağımızın gerekliliğine uygun olarak tüm esnafımız bu fırsattan yararlanmalı” dedi.

Esnaflar Programı hakkında bilgi veren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemiden en çok olumsuz etkilenen, işleri yavaşlayan hatta duran ekonominin can damarı esnaf ve sanatkârımız dijital dönüşümle artık işlerini büyütecek. Konfederasyonumuz, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Sayın Ali Taha Koç, Google Yükselen Pazarlar Başkan Yardımcı Meir Brand ve Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu'nun katılımıyla basın açıklamasını dijital olarak yaptığımız bu işbirliği ile kafe ve restoran işleten esnaf ve sanatkarımız ücretsiz olarak online eğitim alarak işlerini sanal ortama taşıma, dijital ortamda daha çok müşteriye ulaşma gibi adımlarla pandeminin olumsuz etkilerini de silebilecek. Pandemiden en çok etkilenen 20 ilde yüz yüze görüşmelerin de yapılacağı bu program ile çağımızın şartlarının da gerektiği şekilde e-ticarete tamamen adapte olmak isteyen kafe ve restoranlar için önemli bir fırsat” diye konuştu.