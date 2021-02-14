TESK Genel Başkanı Palandöken: ”Esnafımız, kendisi borçlu kalma pahasına vatandaşın yardımına koşuyor”

A'dan Z'ye tüm ürünleri veresiye defteri ile satan esnafımız zor durumda olan halkımızın imdadına yetişiyor” dedi.

Veresiye defterlerinin sosyal ve ekonomik düzen arasında denge kurduğunu belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, “Özellikle pandemi döneminde daha çok kabaran veresiye defterleri, vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamak için kendisi borçlu kalan esnafımız sayesinde sosyal ve ekonomik düzen arasında denge kuruyor. Öyle ki toplam tutarı milyonları bulan bu defterlerde esnafımız ne faiz işletiyor ne de vatandaşa bir vade koyuyor. Bir ekmek bile yazdıranların olduğu birçok esnafımız var” ifadelerini kullandı.

Palandöken, esnafın vatandaşı mağdur etmemesinin yanı sıra kendi ürün aldığı yerlere de borçlu olduğunu kaydederek, ”Mahalle kültürümüzün mihenk taşı olan esnafımızın gönüllü olarak üstlendiği, yıllardan beri süregelen bu sosyal yardımlaşma örneğinde kendisinin de zor durumdan geçtiği unutulmamalı. Esnafımızı bitme noktasına getiren marketlerin hiçbirisi veresiye ile çalışmaz. Semtini bir nevi ayakta tutan esnafımızdır. Dolayısıyla bu durumda vatandaşı mağdur etmeyen fakat kendisi de ürün aldığı yerlere borçlu olan esnafımızın veresiye defterleri kabardı” dedi.