TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafımızın Bağ-Kur sorunu çözülmeli”

Emeklilik yaşı gelen ancak 2000 yılından önce Bağ-Kur'a kayıt yaptırmayan esnafın oda ve vergi kayıtlarının dikkate alınması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Binlerce esnaf, vergi ve oda kaydı dikkate alınarak emekli olmanın yolunu açacak yeni yasal düzenlemeyi dört gözle bekliyor. Emeklilik yaşı gelen esnafa oda ve vergi kaydı dikkate alınarak geriye dönük borçlanma imkanı sağlanmalı” dedi.

2000 öncesi esnaf ve sanatkara emeklilik için kolaylık sağlanmasını isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı ile esnaf olarak iş yeri bulunan ancak Bağ-Kur kaydı bulunmayan binlerce esnafın mağduriyeti devam ediyor. Emeklilik yaşı gelen esnafa oda ve vergi kaydı dikkate alınarak geriye dönük borçlanma imkanı sağlanmalı. Oda ve vergi kaydı olan ancak sigortalı olma niteliklerini taşımasına rağmen Bağ-Kur'a kayıt yaptırmamış olanların sigortalılıkları 4 Ekim 2000'den önce başlatılmalı” diye konuştu.

“Esnafın gözü kulağı yeni yasal düzenlemede”

Çok sayıda esnafın daha önce verilen geriye dönük borçlanma hakkından ekonomik nedenlerden dolayı faydalanamadığını ifade eden Palandöken, “Bağ-Kur sigortalıların vergi mükellefiyetleri bulunan dönemlerinin borçlanılması ve sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi konusunda daha önce birkaç kez geriye dönük borçlanma hakkı verildi. Ancak esnafımızın büyük çoğunluğu ekonomik imkansızlıklar nedeniyle bir yıllık süre zarfı içerisinde borcunu yapılandıramadı ve düzenlemeden faydalanamadı. Esnafın gözü kulağı vergi ve oda kaydı dikkate alınarak geriye dönük borçlanma hakkı sağlayacak yeni bir yasal düzenlemede” şeklinde konuştu.