TESK Genel Başkanı Palandöken: ”Esnafın emekliliği için yeni protokol imzalandı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ”TESK'in talebinin dikkate alınması sevindirici” dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, emekliliği gelen ancak prim borcu olduğu için emekli olamayan esnaf ve sanatkarların pandemi döneminde emekli olabilmeleri için yeni bir hak tanınmasının sevindirici olduğunu kaydetti. Protokolün yeniden hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Palandöken, ”Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank arasında imzalanan protokol sayesinde esnafımızın düşük faizli krediyle emekli olabilmesi için yeniden fırsat verilmesi sevindirici. Geçmişte prim borcu bulunan ve emekli olmak isteyen çok sayıda esnafımız protokol sayesinde bankadan aldığı krediler ile prim borcunu yapılandırarak emekli olmuştu. Özellikle pandemi döneminde TESK'in bu konudaki talebini dikkate alarak protokolün yeniden hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm yetkililere camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Emekli olmak isteyen esnafın 1 Şubat'a kadar başvurmaları gerektiğinin altını çizen Palandöken, “SGK ile 3 kamu bankası arasında yapılandırma kanunu kapsamında birikmiş prim borçlarını ödeyerek ve dondurulmuş hizmet sürelerini tamamlayarak sigortalıların emekli olabilmesinin önünü açan protokol imzalandı. Bu protokol sayesinde emekli olmak isteyenler, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 31 Mart'a kadar aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. Bu protokolden faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımız 1 Şubat 2021 tarihine kadar Sosyal Güvenlik İl Merkez Müdürlüklerine başvuru yaparak alacakları emekli olabilir yazısıyla, ilgili bankaların şubelerine müracaatta bulunarak emeklilik işlemlerini yapabilecekler” ifadelerini kullandı.