TESK Genel Başkanı Palandöken: “Etil alkol yüzünden gelen acı haberler azalacak”

Kasım ayı sonu itibarıyla da evsel amaçlı etil alkol artık raflardan kaldırılacak. Vatandaşlarımız daha bilinçli olmalı ve merdiven altı sahte alkol yerine bandrollü şişeleri tercih etmeli” dedi.

Evlerde merdiven altı yapılan kaçak alkollü içkinin çok can aldığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son zamanlarda birçok ilde sahte alkolden hayatını kaybeden vatandaşların haberleri peş peşe geldi. Aynı zamanda görme kaybı gibi birçok sorun yaşayan vatandaşlar da oldu. Etil alkole ulaşımın kolay olması, bandrollü alkolde ÖTV ve dolayısıyla fiyatın yüksek olması gibi birçok neden bu tür ağır sonuçlara neden oldu. Fakat yeni düzenleme ile artık etil alkole kolay ulaşımının önü kapandı. Dezenfektan yapımı amacıyla etil alkole ulaşıp vatandaşın canına kast edenler artık amaçlarına ulaşamayacak. Emeği geçen herkese TESK adına teşekkürlerimi iletiyorum. Artık etil alkolün internetten satışının yasaklanmasıyla bu gibi kötü haberlerin azalacağını düşünüyorum. Kasım sonu itibariyle de evsel kullanım amaçlı etil alkol raflardan tamamen kalkacak, bunun yerine yalnızca denatüre edilmiş yani acılaştırılmış ve alkol yapımına uygun olmayan genel kullanım amaçlı etil alkolün satışı yapılabilecek” diye konuştu.