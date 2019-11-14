TESK Genel Başkanı Palandöken: “Faiz ve komisyon oranlarının düşmesi sevindirici”

Yapılan düzenleme ile kredi faiz oranları düşerken, vade süresi uzatıldı. Şimdi sırada etkin sicil kayıtlarının silinmesi var” dedi.

Kredilerde yapılan son düzenleme ile ilgili yazılı açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2018 yılından 2 Mayıs 2019 tarihine kadar 1 yıla kadar vadeli

kredilerdeki faiz oranı yüzde 4 olarak uygulanıyordu. 1 yıldan daha yukarı vadeli kredilerde ise uygulanan faiz oranı yüzde 5 idi. 2 Mayıs 2019 tarihinde yapılan düzenleme ile 4 Kasım 2019 tarihine kadar 1 yıla kadar verilen kredilere yüzde 7, 1 yılın üzerindeki vadeli kredilere ise yüzde 8 faiz oranı uygulandığını biliyoruz. Hükümetimiz nezdinde yapılan girişim ve çalışmalar neticesinde kredi faizlerinde tek bir oran uygulanmasına karar verildi. Yeni düzenleme ile faiz oranı ise yüzde 6 olarak belirlendi” dedi.

“Piyasalar rahatlayacak”

Uygulanan vadenin geçmişte olduğu gibi yine 60 aya çıkarıldığını belirten Palandöken, “Yeni düzenleme ile kredilerde uygulanan vade 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Diğer taraftan banka tarafından esnaf ve sanatkarlarımızdan kesilen komisyon oranı ise yüzde 2'den yüzde 1'e düşürüldü. Bu sevindirici haberler zor durumda olan ve kredi kullanmak mecburiyetindeki esnaf ve sanatkarımız için son derece önemli. En önemlisi kredi faizlerinin düşürülmesi ve vadenin uzaması ile kredi kullanacak esnaf ve sanatkarımız rahat bir nefes alacağı gibi bu krediler piyasalara adeta can suyu olacak. Çünkü sıcak paranın piyasaya girmesi ile piyasalarda hareketlenme olacak. Ancak geçmişte kredi kullanıp zamanında ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlarımız için yıllardır uygulanan sicil kaydına yeni bir düzenleme yapılması artık kaçınılmaz. Yapılacak yeni düzenleme ile borcu olmayan esnaf ve sanatkarın sicil kayıtları mutlaka silinmeli ki verilen krediler amacına ulaşsın ve piyasalarda hareketlenme olsun” ifadelerini kullandı.