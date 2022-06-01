TESK Genel Başkanı Palandöken: “Gençlerimizin sınavı için 5 Haziran'da sessiz olalım”

Bu hafta sonu 5 Haziran'da iyi bir gelecek için önemli bir sınava girecekler. Öğrencilerimizin dikkatlerini dağıtmamak adına sınavda çocuğu olan ya da olmayan her kim varsa okul yakınlarında üzerine düşen görevleri yaparak sükuneti sağlamalı ve saygı duymalı” dedi.

Öğrencilerin hayatlarını etkileyen sınav saatlerinde vatandaşların sorumluluk bilincinde olması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması ve bunun devamının sağlanması gençlerimizin iyi eğitim almasına bağlı. Pek çok meslek dalında amacına ulaşmak için kendini bu sınava hazırlayan gençlerimize saygı göstermeli. Bütün bir yılını vermiş öğrencilerimizin emeklerinin 3 saatlik sınav sürecinde heba olmasına yol açmayalım. Bunun için okul önlerinde herkes kendi çocuğu sınavdaymış bilincinde olmalı, ses yapmamalıdır. Sürücülerimizin de korna çalmaması onların dikkatleri için çok önemli. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın hedeflerine ulaşmak için içerisinde oldukları yarışta bu tür hareketlerden kaçınmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimiz geri dönüşü olmayan bu sınavda dikkat etmeli”

Harcadıkları emeklerinin karşılığı için sınavdan önce ve sınav sürecinde dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Palandöken, “Eğitim hayatınız boyunca harcadığınız emeklerinin karşılığı bu sınavdaki başarınıza bağlı. İyi bir lise eğitimi, güzel üniversitenin kapılarını açar. Sınav süresi boyunca sıkıntı yaşamanız için bir gün önce erken uyumalı, sınav sabahı güzel kahvaltı yapmalı ve çok su içmemeliyiz. Büyüklerinin devam ettirdikleri meslekleri ileriye taşıyacak olan gençlerimizdir. Bunun farkındalığıyla emek harcayan tüm öğrencilerimize başarılar diliyor ve çalışmalarının karşılığını alacağı bir sınav olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.