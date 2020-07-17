TESK Genel Başkanı Palandöken: “Gıda ve temizlik ürünlerinden KDV alınmamalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi süresince gıda ve temizlik ürünlerindeki KDV'nin kaldırılması ya da yüzde 1'e indirilmesi gerektiğini söyledi.

Palandöken, “Pandemi boyunca vatandaşın en çok harcama yaptığı kalemler gıda ve temizlik ürünleri oldu. Pandemi devam ettiği sürece gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik ve temizlik malzemelerindeki yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi'nin (KDV) alınmaması ya da KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi yönündeki talebimizi ilettik” dedi.

Gıda ürünleri ile temizlik malzemelerindeki KDV'nin düşürülmesiyle pandemi döneminde özellikle dar gelirli vatandaşların rahat bir nefes alacağını söyleyen Palandöken, “Vatandaşın zaruri ihtiyaçları arasında başı çeken ve sofralardan eksik olmayan patates, soğan, domates gibi gıda ürünleri ile virüsten korunmak için kullanılan sabun, deterjan, kolonya, dezenfektan gibi temizlik malzemelerindeki KDV geçici süreyle kaldırılmalı ya da KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli. Gıda ürünleri ile hijyen sağlayan her türlü üründen bir süreliğine vergilerin kaldırılması başta dar gelirli vatandaşlar olmak üzere tüm kesimlere rahat bir nefes aldırır. Gıda ve temizlik ürünlerindeki vergiler kaldırılırsa vatandaşlar ve esnafımız korona virüsten daha iyi korunur. Bu konuda atılacak adım, üreticiden tüketiciye, sanayiciden esnafımıza kadar tüm kesimleri büyük oranda rahatlatır. KDV oranı aşağı çekilip maliyetlerin azaltılması fiyatları düşürürken enflasyon da düşüşe geçer. Başta dar gelirli vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın alım gücü yükselir” diye konuştu.

“KDV'nin düşürülmesi enflasyonla mücadeleye destek olur”

Pandemi sürecinin ekonomiye olan olumsuz etkisinin azaltılması ve enflasyonun düşmesi için KDV oranının düşürülmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Palandöken, “Özellikle korona virüsle mücadele ettiğimiz bu dönemde gıda ve temizlik ürünlerindeki KDV oranının düşürülmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç var. KDV'nin düşürülmesi aynı zamanda enflasyonla mücadeleye de destek olur. KDV'nin düşürülmesi devleti zarara uğratmaz, aksine vergi gelirlerini artırır” şeklinde konuştu.