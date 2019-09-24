TESK Genel Başkanı Palandöken: “Halk otobüslerine verilen destek artırılmalı”

Akaryakıt fiyatlarındaki artışla birlikte özel halk otobüslerine verilen desteğin yetersiz kaldığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Art arda yapılan zamlarla birlikte artan mazot fiyatları halk otobüsçü esnafımızın belini büküyor. Halk otobüslerine ücretsiz taşınan yolcular için verilen devlet desteği yeterli değil. Ücretsiz seyahat kapsamında yapılan gelir desteği ödemesinin yürürlüğe girdiği 2016 yılının başından bu yana mazot fiyatları yüzde 80'in üzerinde artış gösterdi. Ancak halk otobüslerine verilen destek, o tarihten bu yana yalnızca 2018 yılında yüzde 33 artırıldı. Halk otobüsçü esnafımız maliyetini karşılayamıyor. Verilen devlet desteği şoförün çay parasına bile yetmiyor. Bu destekler günümüz şartlarına göre güncellenirken otobüs başına değil, ücretsiz taşınan yolcu başına verilmeli” dedi.

“Ücretsiz yolcuların bedelleri makul seviyede karşılanmalı”

Artan mazot fiyatlarının taşımacı esnafının belini büktüğünü anlatan Palandöken, “Mazot fiyatları ve giderler artınca halk otobüsçü esnafımıza ücretsiz yolcu başına aylık olarak verilen destek yetersiz kaldı. Desteğin verilmeye başlandığı 2016 yılının başında Ankara'da 3,52 ve İstanbul'da 3,47 olan mazot, şu anda Ankara'da 6,56'dan İstanbul'da 6,46'dan satılıyor. Gün geçmeden akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geliyor ancak halk otobüslerine verilen destek, yalnızca bir kez, yüzde 33 oranında artırıldı. Mazot fiyatlarının son üç yılda yüzde 80'in üzerinde arttığı göz önünde bulundurulursa halk otobüslerine verilen devlet destekleri kesinlikle artırılmalı. Ücretsiz taşınan yolcuların bedelleri makul seviyede karşılanmalı ki halk otobüsçü esnafımız mağdur olmasın” diye konuştu.

“Destekler otobüs başına değil yolcu başına olmalı”

Ücretsiz yolcuları taşıyan halk otobüslerinin adeta bir kamu görevini yerine getirdiğini söyleyen ve halk otobüsleri için ticari akaryakıt talebinde bulunan Palandöken, “65 yaş ve üstü vatandaşlarımız, öğrenci, öğretmen, engelli ve polis memuru gibi yolcuları ücretsiz ve indirimli taşıyan halk otobüslerine bu yolcular için İstanbul ve Ankara'da bin 330 lira, diğer büyükşehirlerdeki halk otobüslerine bin lira ve büyükşehir olmayan illerdeki halk otobüslerine 800 lira destek veriliyor. Otobüs başına aylık olarak verilen bu destekler günümüz şartlarına göre artırılmalı ve yolcu başına hesaplanmalı ki hizmette aksama yaşanmasın. Öte yandan cep yakan akaryakıt fiyatlarına karşı halk otobüslerine ticari akaryakıt verilmesi gerekir. Otobüsçü esnafımız ücretsiz yolcuları taşıyıp kamu görevini yürütürken yakıt indirimi ve benzeri teşvikleri bekliyor” şeklinde konuştu.