TESK Genel Başkanı Palandöken: "İndirim sezonu yılda iki kez olmak üzere sınırlandırılmalı ve indirimler izinle olmalı”

gibi çok sayıda kampanya ile indirim aldatmacaları yapılıyor. Son yıllarda giderek popülerleşen bu kampanyalarla ürün pazarlamanın adı 'indirim' olarak kaldı” dedi.

Kasım ayının başlamasıyla indirim aldatmacalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Oysa ortada indirim diye bir şey yok. Fiyatların önce şişirilip, ardından da indirim adı altında eskisinden bile daha pahalı fiyata satıldığını herkes biliyor. Pandemiden dolayı işsiz kalan, işleri sekteye uğrayan çok sayıda esnafımız ve vatandaşımız varken bazı firmaların bu sahte kampanyalarla bire bin katma çabası adil değil” dedi.

“Hiç kimse yüzde 80 zarar ederek satış yapmaz”

Bazı firmalar tarafından adeta vurguna çevrilen indirim aldatmacalarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini ifade eden Palandöken, “Bu tür alışveriş çılgınlıkları vatandaşlarımız için değil bazı firmalar için bir fırsat alışverişidir. Günümüzün rekabet piyasasında hiç kimse yüzde 80 zarar ederek satış yapmaz. Bu rakamlarla aslında kendilerini ele veriyorlar. Her ürünün maliyeti ve satış fiyatı ortalama olarak bellidir. Ürünlere birkaç gün öncesinde 3-5 katı etiket yapıştırıp sonra yılın belli günlerinde indirim diye pazarlamak haksız kazançtır. Bu tarz indirim aldatmacalarına karşı vatandaşlarımız uyanık olmalı. Özellikle internet üzerinden kıyafet, ayakkabı, parfüm, aksesuar, mobilya, halı, perde vb. gibi ürünler gözle görülmeden alınmamalı. Ürüne dokunmadan, dokusunu, içeriğini, dayanıklılığını bilmeden almak büyük bir risk. Özellikle fiyatı yüksek olan, evimizin başköşesindeki mobilya gibi ürünler internetten değil esnaftan alınmalı” diye konuştu.

“İndirim sezonu yılda iki kez olmak üzere sınırlandırılmalı”

Ürün pazarlamanın ve satmanın da bir kuralı olması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Yılda iki kez indirim kampanyası yapılır. Biri yaz sezonu sonunda yazlık ürünler için, diğeri ise kış sezonu sonunda kışlık ürünler için yapılır. Yılardır dile getiriyoruz kampanyaları kurala bağlayalım, mağduriyetlerin önüne geçelim. Çünkü bu satış kampanyalarında sadece kuralsız ürün satışı yapılmıyor. Merdiven altı ürünler de piyasaya sürülüyor. Fason ürün ve istenmeyen değişik aldatıcı ürünleri satışa sunarak büyük vurgunlar yapılıyor. Stokları tüketmek için fırsat, indirim günü, kapatıyoruz gibi aldatıcı satış teknikleri uygulanıyor. Bu tarz yanıltıcı kampanya ve reklam yapan firmalara cezai işlem uygulanmalı. İndirim sezonu yılda iki kez olmak üzere sınırlandırılmalı ve indirimler izinle olmalı” şeklinde konuştu.