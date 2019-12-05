TESK Genel Başkanı Palandöken: “İş yeri kapanışları yüzde 6,2, açılışlar ise 2,3 arttı”

Kasım sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 789 bin 823 olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre 2019'un başında 1 milyon 753 bin 213 olan esnaf ve sanatkar sayısı 36 bin 610 artarak Kasım sonu itibarıyla 1 milyon 789 bin 823'e ulaştı. Bu esnaf ve sanatkarlarımıza ait iş yeri sayısı ise 39 bin 657 artarak 1 milyon 926 bin 823 oldu” dedi.

Yılın 11 ayında iş yeri açılışı ve kapanışları hakkında bilgi veren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yılın 11 ayında 215 bin 285 iş yeri açılırken, 100 bin 959 iş yeri kapandı. Bu dönemde 74 bin 669 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için terkin ilanları Sicil Gazetesi'nde yayımlanmadı. Böylece yılın 11 ayında esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 39 bin 657 arttı” diye konuştu.

Yılın ilk 11 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iş yeri kapanışlarının yüzde 6,2 arttığına dikkati çeken Palandöken, “2018'in 11 aylık döneminde 210 bin 312 olan iş yeri açılışları, bu yılın aynı döneminde 4 bin 973 artarak 215 bin 285 oldu. İş yeri açılışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 arttı. 2018'in 11 aylık döneminde 95 bin 25 olan iş yeri kapanışları ise 5 bin 934 artarak 100 bin 959 oldu. İş yeri kapanışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 arttı” şeklinde konuştu.

“İstanbul'daki iş yeri sayısı 11 ayda 9 bin 384 arttı”

Esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri artışının illere göre dağılımı hakkında bilgi veren Palandöken, “Ocak ayı başından Kasım ayı sonuna kadar iş yeri açan esnaf ve sanatkarlardan iş yeri kapatan esnaf ve sanatkarların sayısı çıkarıldığında en fazla iş yeri artışı İstanbul'da görüldü. 11 aylık dönemde İstanbul'da iş yeri sayısı 9 bin 384 arttı. İstanbul'un ardından iş yeri sayısı Antalya'da 3 bin 254, İzmir'de 3 bin 49, Bursa'da 2 bin 982 ve Ankara'da 2 bin 686 arttı. Öte yandan 11 aylık dönemde iş yeri sayısında en fazla düşüş görülen iller ise 667 ile Van, 363 ile Giresun, 259 ile Aksaray, 255 ile Rize ve 253 ile Bitlis oldu” dedi.