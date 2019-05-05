TESK Genel Başkanı Palandöken: “İsraf sofrasına değil iftar sofrasına oturalım”

Özellikle mübarek Ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için sofralarımızı kurarken doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye ve ihtiyacımız kadar ekmek ve pide almaya dikkat etmeliyiz. Gıda ürünlerinde arz talep dengesizliğinin yaşandığı ve fiyatların arttığı bu dönemde hem vatandaşlık görevi olarak hem de dini bir görev olarak israftan kaçınmalıyız” dedi.

Gıda israfının çok ciddi boyutlara ulaştığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, özellikle Ramazan'da gıda israfı konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Ramazan ayına sayılı günler kala iftar sofraları için alışverişlerin yapıldığını belirten Palandöken, “İslam aleminin heyecanla beklediği, on bir ayın sultanı olan ramazan ayı, bolluk ve bereketin, yardımlaşma ve dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ayıdır. Bu mübarek ayda oruç tutup Allah'ın rızasını kazanırken israftan mümkün oldukça kaçınmalıyız. İftar sofralarımızı kurarken ihtiyacımız kadar alışveriş yapmalı ve dinimizce de haram olan israftan uzak durmalıyız. İsraf edilen gıdalarla birlikte nimetlerimiz, paramız ve emeğimiz de çöpe gitmiş oluyor. Çöpe giden parayla onlarca okul, hastane ve köprü yapılabilir” diye konuştu.

“Ramazan'da en çok ekmek ve pide israf ediliyor”

İsraf edilen gıda ürünleriyle yüz binlerce aç insanın doyabileceğini belirten Palandöken, “Diğer aylarda yapılan ekmek israfı, özellikle ramazan ayında ciddi boyutlara ulaşıyor. Çünkü vatandaşlarımız oruçken ekmeği ve pideyi sıcak tüketmek isteyip iftara yakın saatte ihtiyacından fazla satın alıyor. Gün boyu oruç tutup nefsimizi terbiye ederken bir lokma ekmek bulamayan insanların halinden anlamak için artan ekmeklerimizi mutlaka değerlendirmeliyiz. Yardım etmenin ve paylaşmanın yolu yalnızca satın almak değil, aldığımız ürünleri de en doğru şekilde tüketmek olduğunu unutmamalıyız. Piyasada özellikle gıda ürünlerinde fırsatçıların fiyat artışı yaptığı bu dönemde israftan ne kadar kaçınırsak ürünlere talep düşünce fiyatlarda düşecektir. Bu da hepimizin için milli bir görev olmalı” şeklinde konuştu.