TESK Genel Başkanı Palandöken: “Kantinci esnafı için destek şart oldu”

Çalışmadığı süredeki elektrik ve su faturalarından muaf tutulmalı” dedi.

Son günlerde korona virüs salgını vakalarının hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte okulların açılması noktasında kantinci esnafının diken üstünde olduğunu dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemide eğitim-öğretime ara verilmesi nedeniyle 6 aydır iş yapamayan kantinci esnafımız birikmiş iş yeri ve ev kirasını, elektrik, su, ısınma, vergi ve işçi ücreti, Bağ-Kur, SGK ve diğer borçlarını ödeyemez duruma geldi. Kantinci esnafımızın mağduriyeti göz önünde bulundurularak ekmek teknelerinin korunması için desteklenmeleri şart oldu” diye konuştu.

“Çalışmadığı dönemin elektrik ve su faturasından muaf olmalı”

Kantinci esnafının mağduriyeti göz önünde bulundurularak destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Son günlerde vaka sayılarının hızla artması ve beraberinde 81 ilde getirilen ilave tedbirler okulların ne zaman açılacağıyla ilgili belirsizliği de gündeme getiriyor. Kantinci esnafımız bu yıl Eylül-Haziran döneminde yalnızca 119 çalışma günü faaliyet gösterebildi. Mart ayından bu yana hiçbir geliri olmayan kantinci esnafımız evine ekmek götüremiyor. Çok zor bir yıl geçiren kantinci esnafımızdan bu eğitim öğretim yılında kira alınmamalı. Çalışmadığı süredeki elektrik ve su faturalarından muaf tutulmalı” şeklinde konuştu.

“Sosyal güvenlik primi alınmamalı”

Kantinci esnafının sosyal güvenlik primlerinin bir yıl boyunca alınmaması gerektiğini belirten Palandöken, “Tüm iş kolları pandemi sürecinden olumsuz etkilenirken, kantinci esnafımız Mart ayından bu yana hiçbir şekilde iş yapamayan bir kesimi oluşturuyor. Aileleri ve yanlarında çalışanlarıyla birlikte geniş bir kitleyi oluşturan kantinci esnafımız mutlaka desteklenmeli. Kantinci esnafımızın bir yıllık sosyal güvenlik primleri alınmamalı. Okullar örgün eğitime geçmezse dükkanı kapalı kalmak zorunda olan kantinci esnafımızın geçinebilmesi için nakdi destek verilmeli” açıklamasında bulundu.