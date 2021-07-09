TESK Genel Başkanı Palandöken: “Karayollarında dinlenme alanları artırılmalı”

Hem yük hem yolcu taşımacılığı yapan esnafımız için hem de şahsi aracı ile yolculuk yapan vatandaşlar için dinlenme tesisi, cep denilen dinlenme alanları gibi yerlerin sayısı artırılmalı” dedi.

Karayollarında dinlenme alanlarının ve tesislerinin artırılmasının şoför esnafının ve trafiğin yararına olacağını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yük taşımacılığı yapan esnafımız ile yolcu taşımacılığı yapan esnafımızın bir günde toplam 9 saatten fazla, peş peşe 4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasak. Yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 ton ve üzerinde olan araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir sürecinde 9 saatten fazla ve 4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasak. Yönetmelik gereği dinlenmesi gereken şoför esnafımızın ise kara yollarında çok fazla seçeneği yok. Bu nedenle yol kenarlarında dinlenme tesislerinin, cep diye tabir ettiğimiz boşluk alanların artırılması hem şoför esnafımız, hem yolculuk yapan tüm şoförler ve kendi aracı ile yolda olanlar için daha faydalı olacaktır” diye konuştu.