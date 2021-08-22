TESK Genel Başkanı Palandöken: “Kullanımların ve alışkanlıkların zamanla değişmesi nedeniyle meslek edinme merakı maalesef azalıyor”

Aksine mesleki eğitime, çıraklık, kalfalık ve ustalığa her zamankinden daha çok gereksinim var” dedi.

Ahiliğin yalnızca ekonomik olarak düşünülmemesi gerektiğini, sosyal toplumun olmazsa olmazlarından biri olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Herkes çocuğunun beyaz yakalı olmasını ister fakat bir zanaat öğrenmek, altın bilezik gibi ömür boyu hayat kurtarır. Ülkemizin her türlü meslekten vatandaşa ihtiyacı var. Esnaflık hem sosyal hem de ticari olarak ekonomimizin ve toplumumuzun olmazsa olmazıdır. Bakım, tamir, onarım yerine kullan-at, eskiyince değiştir gibi alışkanlıklar zanaatın azalmasına yol açıyor. Ticari hayattaki haksız rekabetler, büyük sermayenin kuralsızlıkları nedeniyle esnafımız zorluklar yaşıyor. Yüzyıllardır süregelen ahilik kültürümüz gücü ve dayanışması maalesef ticari hayattaki kuralsızlıklar nedeniyle azalıyor. Hâlbuki ahilik, esnaflık yalnızca ekonomik olarak değil toplumun sosyal ve olmazsa olmaz bir zinciridir” diye konuştu.

“Yapılan çalışmadan dolayı Milli Eğitim Bakanlığına camiamız adına teşekkürlerimi iletiyorum”

Önceki yıllarda kalfalık ve ustalık belgesi alanların Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması almasının çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Palandöken, “1986'dan bu yana kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgeleri verilen mesleki eğitim merkezlerinde, önceki yıllarda bu belgelere sahip kişilere kalan dersleri tamamlayarak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması verilmesi, mesleki eğitim için çok umut verici sevindirici bir gelişme. Bu telafi eğitiminden 20 bin ustamız diplomasını aldı. Yapılan çalışmadan dolayı Milli Eğitim Bakanlığına camiamız adına teşekkürlerimi iletiyorum. Bunun gibi gelişme ve yönlendirmelerin, yani mesleki eğitime verilen değerin daha fazla artmasını diliyoruz” şeklinde söyledi.