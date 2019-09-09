TESK Genel Başkanı Palandöken: “Mesajla ve e-posta ile trafik cezası gelmez”

Trafik cezaları yalnızca adrese tebliğ edilir ve e-devlet üzerinden görülebilir” dedi.

Sürücülerin kişisel bilgilerine ulaşmak için sahte trafik cezası düzenleyen dolandırıcılar olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gelir İdaresi Başkanlığının tespit ettiği sahte e-postalar gönderen dolandırıcılar ortaya çıktı. Resmi bir evrak gibi logo ve ekran görüntüleri kullanarak sahte bir trafik cezası hazırlanıp bunu e-posta ya da kısa mesaj yoluyla sürücülere gönderiyorlar. Daha sonra bu mail ya da mesaj açıldığında kişinin kart bilgilerine ve kişisel bilgilerine ulaşıp işlem yapıyorlar. Bu duruma karşı sürücülerimiz ve şoför esnafımızın muhakkak bilmesi gereken şey ise, trafik cezaları yalnızca eve tebligat olarak geliyor ve e-devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Yani e-posta ya da kısa mesaj yoluyla gelen bu tür sahteciliklere prim verilmemeli. Böyle bir durumla karşılaşan sürücülerimiz ve şoför esnafımız ise hemen adli yoldan haklarını aramalı” diye konuştu.

“Sürücülere uygulanan ceza sayısı 1 yılda yüzde 8,5 azaldı”

Uygulanan trafik cezalarının sayılarında artış yaşanırken sürücülere uygulanan cezalarda azalış olduğunu belirten Palandöken, “Bu yıl Ağustos ayı sonu itibarıyla geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre trafik cezalarının sayısı 7 milyon 250 bin 724'ten yüzde 10 artarak 8 milyon bin 442'ye çıktı. Cezaların para miktarı ise 506 milyon 508 bin 884 TL arttı. Aynı dönemde, bu cezaların içerisinde sürücülere uygulanan trafik cezası sayısı yüzde 8,5 azalırken, araç plakasına uygulanan trafik cezası yüzde 17,5 arttı. Vatandaşlarımız, sürücü de olsa yaya da olsa trafikte kurallara uymalı. Uygulanan cezaların azalması bizlerin elinde” dedi.