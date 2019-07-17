İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Milletimizin başı sağolsun”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Irak’ın Erbil kendinde bir Türk konsolosluk çalışanının şehit edildiği saldırıyı kınayarak, “Milletimizin başı sağolsun” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Irak'ın Erbil kendinde bir Türk konsolosluk çalışanının şehit edildiği saldırıyı kınayarak, “Milletimizin başı sağolsun” dedi.


Irak'ın Erbil kentinde bir restoranda Türk konsolosluk çalışanlarına yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı nefretle kınadığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Türk diplomatlarına yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı nefretle kınıyorum. Saldırıda şehit düşenlere ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer kısa zamanda bu saldırıyı aydınlatıp, failleri adalet önüne çıkarmalıdırlar” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.