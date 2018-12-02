TESK Genel Başkanı Palandöken: “Okul servis araçlarında yaş sınırı kaldırılmalı”

Okul servis aracı olarak kullanılan taşıtların yaş sınırının esnetilmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Okul taşıtlarının her yıl düzenli bakıma girip muayeneden geçirildiğini hatırlatan Palandöken, servis araçlarının 12 yaş sınırının esnetilmesini isteyerek, “Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinde yer alan ‘okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşlarının 12'den büyük olmayacağı' maddesinde bu yaş sınırının esnetilmesi ve 20'ye çıkarılması gerekiyor. Bu hem taşımacı esnafımızı mağdur ediyor hem de kamu kaynaklarının israf edilmesine yol açıyor. Her yıl düzenli olarak periyodik bakımlarının yapılması bu araçların daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Çünkü AB Uyum sürecinde yapılan düzenlemelerle birlikte okul servis araçlarının TÜV standardı olan fenni muayeneleri düzenli olarak yapılıyor. Bu standardın uygulandığı ülkelerde okul servis araçlarında yaş sınırı yok” şeklinde konuştu.

“Aracın hiçbir sorunu yokken değiştirmek ekonomi için lükstür”

Servis araçlarının bakımları düzenli yapılıyorken değiştirilmesinin ekonomiye olumsuz yansıyacağının altını çizen Palandöken, “Servis araçları faaliyette olduğu belediyelerce yapılan yıllık denetimlerle Özel İzin Belgesi alıyor. Dolayısıyla okul servis araçlarımız eskisinden daha uzun ömürlü, trafiğe uygun ve daha güvenli. Araçların herhangi bir sorunu yokken ve daha yıllarca kullanılabilecek durumda iken 12 yaşında değiştirilmesi ekonomimize olumsuz yansıyacaktır. Son dönemde içinde bulunduğumuz ekonomik daralmanın tüm piyasalara yansıyan olumsuz etkisi ortada. Tamamı yurt dışından dövizle ithal edilen bu araçların 12 yaşından sonra yenilenmesi kamu kaynaklarını tasarruflu kullanmamız gereken süreçlerde daralmadan kolayca çıkmamıza sebep olacaktır” dedi.