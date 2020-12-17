TESK Genel Başkanı Palandöken: ”Prim borcu olan esnaf emekli olabilmeli”

Pandemide iş yerleri kapanan ve zor günler geçiren esnafa emeklilik için gerekli kolaylığın sağlanması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, “Emekliliği gelen ancak prim borcu olduğu için emekli olamayan esnaf ve sanatkârlarımıza bu dönemde emekli olabilmeleri için yeni bir hak tanınmalı. Geçmişte SGK ve kamu bankaları arasında imzalanan iş birliği protokolü tekrarlanarak esnafımızın emekli olmasının yolu açılmalı” ifadelerini kullandı.

Prim borcu olan esnaf ve sanatkarlara düşük faizli kredi ile emeklilik yolu açılması talebinde bulunan Palandöken, “Pandemide iş yerleri kapanan ve işleri büyük oranda azalan esnafımız prim borcunu yapılandırarak emekli olmak için yeni bir protokol bekliyor. Prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkârımız için SGK ve Kamu bankaları arasında en son 2018 yılında imzalanan iş birliği protokolü bu dönemde tekrarlanmalı. Geçmişte prim borcu bulunan ve emekli olmak isteyen çok sayıda esnafımız protokol sayesinde bankadan aldığı krediler ile prim borcunu yapılandırarak emekli olmuştu” değerlendirmesini yaptı.

“Pandemi döneminde esnafın sicil engeli ortadan kalksın”

Pandemi döneminde esnafın hiçbir şekilde sicil engeline takılmaması gerektiğinin altını çizen Palandöken şunları kaydetti:

“Daha önce imzalanan protokollerde esnafımızın bir kısmı sicil engeline takıldığı için bankalar tarafından kredi verilmediğinden dolayı borcunu yapılandıramamış ve emekli olamamıştı. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi döneminde ayakta durma mücadelesi veren esnafımız hiçbir şekilde sicil engeline takılmamalı. Zaten esnafın talep ettiği protokol gereği emekli aylıklarından kesinti yapılacağı için bankaların herhangi bir riski yok. Bu yüzden bankalar da sicili bahane etmeden esnafımıza düşük faizli kredi vererek emeklilik için gerekli kolaylığı sağlamalı.”