TESK Genel Başkanı Palandöken, Ramazan'da gıda alışverişi konusunda uyardı

Vatandaşlarımız bu dönemde haksız fiyat artışlarına karşı gözünü açık tutmalı” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında merdiven altı ürünlere karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan TESK Genel Başkanı Palandöken, “Mübarek Ramazan ayında, merdiven altında ucuz ve kalitesiz üretim yaparak insan sağlığını hiçe sayanların ve haksız fiyat artışlarıyla Ramazan'ı ranta çeviren fırsatçıların sayısı artıyor. Özellikle Ramazan'da sahur ve iftar sofralarında sıklıkla tüketilen peynir, pastırma, sucuk, salam, sosis gibi ürünlerde taklit ve tağşiş olayları yaşanabiliyor. Ayrıca bal, tatlı, gofret, meyve suları vb. gibi ürünlerde insan sağlığına zararlı katkı maddeleri, gıda boyaları gibi olumsuz örnekler olabiliyor. Hatta hayır için hazırlanan Ramazan kolilerine bile tarihi geçmiş ya da bozulmuş ürünleri koyarak piyasanın altında satan yerler var. Üç kuruşa tenezzül eden ve insan sağlığını hiçe sayan bu fırsatçılara mahal verilmemeli” açıklamasında bulundu.

"Ramazan öncesinde 3 liraya satılan bir gıda ürünü sırf Ramazan ayı dolayısıyla anında 5 liraya çıkarılıyor"

Genel Başkan Palandöken, Ramazan ayında rant sağlayan fırsatçıların iştahlandığını ifade ederek, “Özellikle bu dönemde yol kenarlarında araç arkalarında satılan, köy ürünü diyerek pazarlanan ekmek, pide, bazlama, tatlı gibi birçok ürünün içinde ne olduğu belli değil. Ağzımız tatlansın diye yediğimiz gıdaların ağzımızın tadını kaçırmaması için alışverişlerde güvenilir mahalle esnafı tercih edilmeli” değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan ayında aşırı ve haksız fiyat artışlarının da arttığına dikkat çeken Palandöken, “Ramazan'da bir yandan merdiven altı üretim hız kazanırken diğer yandan da fırsatçılar yoğun talep gören ürünlerde aşırı fiyat artışına gidiyor. Ramazan öncesinde 3 liraya satılan bir gıda ürünü sırf Ramazan ayı dolayısıyla anında 5 liraya çıkarılıyor. Vatandaşlarımız bu dönemde haksız fiyat artışlarına karşı gözünü açık tutmalı. Gerektiğinde fahiş fiyatlarla ilgili şikayetler Ticaret Bakanlığı'nın ALO 175 hattına bildirilmeli. Fiyat araştırması yapılmalı, ürünlerin etiketi ve içindekiler çok iyi okumalı. Bunu yanı sıra alışveriş yapılacak olan yerler de özenle seçilmeli. Esnafımızda her yiyeceğin en tazesi ve kalitelisi var. Mahallenizdeki bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi kim olursa olsun kendi yemediği bir ürünü müşterisine satmaz. Bu Ramazan'da güvenilir gıda ürünleriyle masamızı donatalım ki ağzımızın tadı kaçmasın” uyarısında bulundu.