TESK Genel Başkanı Palandöken: "Sağlık için gelen turist 3 kat fazla harcıyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sağlık için gelen turist 3 kat fazla harcıyor" dedi.

Sağlık turizminin ülkemizin çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemiz medikal tedaviden saç ekimine, termal tedaviden estetik operasyonlara kadar çok geniş alanda olmak üzere sağlık turizminde en çok tercih edilen ilk 10 ülke içerisinde. Bu başarı ve potansiyelimizi, son zamanlarda sıklıkla işlenen hastane, doktor konseptli dizi ve filmlerimizde de reklam ve tanıtımlarla cazibesini artırarak taçlandırmalıyız” dedi.

“Sağlık için gelen turist 3 katı para harcıyor”

Her geçen yıl sağlık için gelen turistlerin sayısının arttığını belirten Palandöken, “2008 yılında sağlık için gelen turistlerin sayısı 74 bin iken 10 yıl sonra bu sayı 10 katına çıktı. Geçtiğimiz yıl ise 1 milyon civarında olan sağlık için gelen turist sayında 2 milyon hedefine ulaşmamamız için bir engel yok. Ayrıca tedavi amaçlı gelen turist, normal turistin 3 katı para harcıyor. Dolayısıyla ülkemize ve ekonomimize sağlayacağı katkıyı yabana atmamalıyız. Saç ekimi, termal tedaviler, estetik operasyonlar, fizik tedavi uygulamaları gibi birçok konuda dünyada en çok tercih edilen ilk 10 ülkeden biriyiz. Bu sıralamamızı ilk 3'te yer alacak şekilde hedef koyarak değiştirmeliyiz” diye vurguladı.

“Sağlık turizminde hedeflere ulaşmak reklamdan geçiyor”

Sağlık turizminde belirlenen hedeflere ulaşmak hatta bu hedeflerin de üzerine çıkmanın reklam ve tanıtımdan geçtiğini belirterek dizi film senaristlerinin dikkatini çeken Palandöken, “Tedavi yalnızca hastanelerde medikal olarak değil, sıcak sularımızla, doğal güzelliklerimizle, fizik tedavi uygulamalarımızla da gerçekleşiyor. Bunlarla ilgili son dönemde televizyonlarda yayınlanan sağlıkla ilgili dizi film içerikleri bu yönleriyle de zenginleştirilirse kendi vatandaşımız da yabancı turistler de görmedikleri yerleri görecek, ziyaret edecek ya da yeni yöntemleri keşfederek ülkemizde tedavi olacaktır. Sağlık turizminde belirlenen hedeflere ulaşmak, hatta bu hedeflerin de üzerine çıkmak, bilinirliğin artması için, reklam ve tanıtımlar bu noktada çok önemli” şeklinde konuştu.

“Hastane doktor konulu dizilerde sağlık turizmi de işlenmeli”

Dizilerimizde sağlık turizmine de yer verilmesinin önemini vurgulayan Palandöken şöyle devam etti:

“Son dönemlerde televizyonlarda sık sık hastane, doktor konsepti çevresinde geçen dizi yapımlarımız arttı. Yurt dışında da yurt içinde de izlenme oranı oldukça yüksek olan bu dizilerimizin içeriği, ülkemizin yararına da hizmet edecek şekilde kurgulanmalı. Burada senaristlerimize oldukça büyük görev düşüyor. Bacasız sanayimiz turizmde, özellikle de sağlık turizminde olan başarımızı bu diziler ile harmanlamalıyız. Medikal, termal ve ileri yaş/engelli turizmini kapsayan sağlık turizminde ülkemizin her geçen gün artan başarısını, dizi ve filmlerle bilinilirliği ile cazibesini artırmalıyız.”